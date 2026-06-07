Яйца или кисело мляко? Ето кое е по-добро при отслабване

Протеиновата закуска може да се окаже решаваща при отслабване, защото влияе едновременно върху ситостта, приема на калории и запазването на мускулната маса. Яйцата и киселото мляко са сред най-често избираните варианти, но имат различни предимства според целта и здравословното състояние. Регистрираният диетолог Кристина Маниан твърди, че яйцата засищат по-дълго заради по-високото съдържание на мазнини, докато киселото мляко е по-лек избор за хора, които следят калориите, холестерола и приема на наситени мазнини.

Яйцата засищат по-дълго

Яйцата са сред най-предпочитаните храни за закуска, защото съчетават протеин и мазнини. Именно това, според Маниан, може да ги направи по-засищащи след хранене, особено при хора, които искат да избегнат бързото огладняване.

По-високото съдържание на мазнини в яйцата, комбинирано с протеин, може да помогне за по-дълго усещане за ситост. Това ги прави удобен избор за хора, които търсят стабилна енергия сутрин и предпочитат по-плътна, солена закуска.

Яйцата съдържат и ценни хранителни вещества. В тях има витамини от група В, витамин А, фосфор, селен и холин, които имат значение за нормалното функциониране на организма.

Повече холестерол и наситени мазнини

Въпреки предимствата си яйцата не са универсално решение за всеки режим. Маниан отбелязва, че те съдържат повече хранителен холестерол и наситени мазнини в сравнение с киселото мляко.

„Що се отнася до наситените мазнини, проучванията показват, че те могат да повишат нивата на холестерола в кръвта, което означава, че увеличават риска от сърдечни заболявания“, отбелязва Маниан.

Тя припомня, че настоящите хранителни насоки в САЩ препоръчват приемът на наситени мазнини да бъде ограничен до 10 процента от дневните калории. Затова при хора със сърдечни проблеми или повишен холестерол изборът на протеинова закуска трябва да бъде по-внимателен.

Киселото мляко е по-лек вариант

Киселото мляко може да бъде по-добрият избор за хора, които се опитват да отслабнат и следят калориите или мазнините. За същото количество протеин то обикновено съдържа по-малко калории от яйцата, макар да има повече въглехидрати.

То съдържа и по-малко общи мазнини и хранителен холестерол. Това го прави по-подходящо за хора, които искат да ограничат приема на мазнини, без да се отказват от добър източник на протеин.

„За хора със сърдечни заболявания, изборът на нискомаслено или обезмаслено кисело мляко е чудесен начин да намалят приема на общи мазнини, наситени мазнини и холестерол, а също така да консумират по-малко калории“, подчертава Маниан.

Калций за костите и зъбите

Киселото мляко има и друго предимство - съдържа значително повече калций. Според Маниан то може да е по-добрият високопротеинов избор за хора, които искат да поддържат здрави кости и зъби.

Една чаша кисело мляко съдържа по-малко витамини от група В, селен, витамин А и фосфор от три яйца, но осигурява повече от два пъти повече калций. Това го прави особено полезно при хранителни режими, в които приемът на калций е важен.

Изборът между двете храни зависи не само от протеина, а и от останалите хранителни вещества. Яйцата дават повече мазнини и определени витамини, докато киселото мляко осигурява по-лек калориен профил и повече калций.

Кое държи ситостта по-дълго

Един от най-важните фактори за ситост е съдържанието на мазнини. Обикновеното кисело мляко съдържа повече въглехидрати от яйцата, но почти няма фибри - хранителен компонент, който също подпомага усещането за засищане.

Яйцата съдържат почти два пъти повече общи мазнини от киселото мляко. Затова те може да създадат по-силно усещане за ситост след хранене. В същото време пълномасленото кисело мляко също може да засища повече от нискомаслените варианти.

Маниан подчертава, че е важно и с какво се комбинират тези храни. Яйца с пълнозърнест тост, зеленчуци или сирене могат да задържат ситостта по-дълго благодарение на фибрите, мазнините и допълнителния протеин. По подобен начин кисело мляко с фъстъчено масло, плодове и гранола може да даде по-балансирана и засищаща закуска.

И двете храни имат място в режима

Според диетолога и яйцата, и киселото мляко могат да бъдат здравословен избор при отслабване. Най-важни са индивидуалните цели, здравословното състояние и особено факторите, свързани със сърдечното здраве.

„В крайна сметка, както яйцата, така и киселото мляко могат да бъдат здравословен избор на протеини за отслабване. Най-важните фактори, които трябва да се вземат предвид, са индивидуалните здравни цели и съществуващите медицински състояния, особено тези, свързани със здравето на сърцето“, обяснява авторът.

Маниан отбелязва, че трайното отслабване не зависи от една отделна храна, а от цялостните навици. Най-добър резултат дава умерената консумация като част от разнообразен режим с растителни протеини, пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци, бобови растения, ядки и семена.

„Независимо дали ядете яйца или кисело мляко по-често, консумацията им умерено като част от разнообразна диета, която включва други растителни протеини, пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци, бобови растения, ядки и семена, е най-ефективна за поддържане на загуба на тегло“, добавя тя.

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