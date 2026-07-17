Как да разпознаем недостига на желязо в организма? 5 симптома на лицето

Дефицитът на желязо може да се прояви не само с понижена енергия, а и с видими промени по лицето, очите и устните. Сред възможните признаци са бледа вътрешна страна на клепачите, тъмни кръгове, сухота в очите, бледа кожа и пукнатини в ъглите на устата. Тези симптоми могат да имат и други причини и не са достатъчни за поставяне на диагноза. При появата им с умора, задух или световъртеж е необходима консултация с лекар, а не самоволно приемане на железни добавки.

Бледа вътрешна страна на клепачите

Лигавицата на долните клепачи обикновено е розова или яркочервена заради гъстата мрежа от малки кръвоносни съдове. При понижени нива на желязо и хемоглобин цветът й може да стане бледобял или светлопрасковен. Промяната е известна като конюнктивална бледност и се използва като ориентировъчен клиничен признак, но не може да замени кръвните изследвания.

Тъмни кръгове под очите

Тъмните кръгове могат да станат по-забележими, когато снабдяването на тъканите с кислород е намалено. Те обаче се появяват и при недоспиване, наследствена предразположеност, хормонални промени, алергии и редица заболявания. Затова сами по себе си не са надежден показател за железен дефицит.

Сухи и сърбящи очи

Недостигът на желязо може да засегне работата на слъзните жлези и да намали отделянето на сълзи. Това може да причини сухота, сърбеж, парене и усещане за раздразнение в очите. Подобни оплаквания са възможни и при продължителна работа пред екран, алергии или очни заболявания.

Бледа кожа и устни

Хемоглобинът придава на кръвта червения й цвят и пренася кислород до тъканите. Когато организмът не разполага с достатъчно желязо, производството му може да намалее и кожата или устните да изглеждат по-бледи. При по-тежък дефицит кожата може да придобие и жълтеникав оттенък, тъй като кръвният поток се насочва преимуществено към жизненоважните органи.

Пукнатини и язви в ъглите на устата

Ангуларният хейлит причинява раздразнение, болезнени пукнатини и ранички в единия или в двата ъгъла на устата. Желязото участва в обновяването на клетките и поддържането на имунната система, а недостигът му може да направи тъканите по-сухи, тънки и уязвими. Увредените места са по-податливи и на бактериални или гъбични инфекции. „Не започвайте да приемате железни добавки без рецепта, освен ако не е установено, че се нуждаете от тях. Прекомерната им употреба може да доведе до токсично отравяне“, предупреждава д-р Айеша Гулзар, като подчертава, че лекарят трябва да оцени симптомите и да назначи необходимите изследвания.