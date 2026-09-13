Как да разпознаем недостига на желязо в организма? 5 симптома на лицето
Недостигът на този микроелемент може да се прояви не само в намаляване на енергийните нива
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Недостигът на този микроелемент може да се прояви не само в намаляване на енергийните нива
Скритата му сила е в тези храни
Сред най-необичайните предмети са и ръждясала гривна и малка куха полусфера
Носел груба дреха и се хранел само с корени
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При липса на определени витамини и минерали в организма първо потърсете причината
Две парчета от уникалния плод повдигат настроението, избавят от депресия и ни зареждат с витамин C
Кинжал, открит в гробницата на египетския фараон Тутанкамон, е изкован от желязо от метеорит, показва нов анализ на химическия състав на метала, цитир...
Крадци въобще не се мотаха, а веднага налетяха на взривения миналата седмица мост в района на Автомагистрала „Струма". Съоръжението бе вдигнато във въ...
По-лесно се усвоява с месото, от салатата се извлича с помощта на витамин С Не бързайте с киселото мляко, кърмете до 6 месеца, съветва д-р Ивелина Ге...
ТИР, натоварен с арматурно желязо се е обърнал на пътя Ботевград-Мездра, в района на Новачене, съобщиха от пресцентъра на МВР, цитират от "Фокус" Сиг...
Приравняват свиването на жп линиите на тероризъм
Разлог. В момент на предаване в изкупвателен пункт за черни и цветни метали в Разлог на откраднато желязо е спипан крадецът. Апашът задигнал арматурат...
3 камери, патрул и доброволци ще дебнат за апаши около паметника