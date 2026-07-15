Как да предпазим кожата си през горещините на лятото

Д-р Илиана Георгиева е дерматолог с богат опит в областта на клиничната и естетичната кожна медицина. Професионалните й интереси засягат инжекционните процедури и лазерното подмладяване на кожата. В момента работи в естетична клиника Dr. Denkova Dermatology. Занимава се с диагностика и лечение на различни заболявания на кожата. Притежава официална диплома по дерматоскопия от Италия, както и сертификати за работа с енергийнобазирани устройства, също от Италия, поставяне на дермални филъри и ботокс.

Д-р Георгиева е член на Българския лекарски съюз и член на Европейската асоциация по дерматология и венерология – EADV. Има участия в многобройни национални и световни конгреси и семинари в областта на кожните болести. Висшето си образование завършва в Медицински университет-София. Специализира една година в кожна клиника на УМБАЛ „Александровска“, след което продължава своето професионално израстване в Клиника по дерматология и венерология към Военномедицинска академия в София. Притежава магистърска степен по здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве към МУ-София.

Слънцето, високите температури, морската вода и климатикът подлагат кожата на сериозно изпитание през лятото. Изгарянията са най-честият проблем, но последиците от прекомерното излагане на ултравиолетови лъчи могат да се проявят с пигментации, бръчки и опасни кожни изменения години по-късно. Дерматологът д-р Илиана Георгиева съветва да забравим за сложните козметични ритуали и да заложим на слънцезащита, нежно почистване и постоянна хидратация. В интервю специалистът обяснява и как алкохолът, тютюнопушенето и недостатъчният сън ускоряват стареенето на кожата.

Какви са най-честите кожни проблеми през летния сезон?

Категорично на първо място - изгаряния от слънцето. Всеки свързва лятото с безкрайно дълги дни на плажа, но УВ лъчите понякога причиняват различни по тежест изгаряния и фотодерматити (алергия към слънцето). Хората, страдащи от акне или кожа, склонна към омазняване и комедони, също обикновено се влошават - особено в края на летния сезон, поради засиленото отделяне на себум.

Колко опасно може да бъде прекомерното излагане на слънце?

Ултравиолетовата радиация е един от основните рискови фактори за преждевременното стареене на кожата. Тя се дехидратира, появяват се пигментации и фини линии. Освен тези видими последствия, УВ-лъчите увреждат ДНК на клетките и натрупват изменения, които понякога стават видими след 5,10 или 15 години. На последно място именно прекомерно излагане на слънце и изгаряния, натрупани през годините, са причина за появата на доброкачествени образувания както и рак на кожата.

Как влияят жегата, морската вода и климатикът върху кожата?

С две думи - стресират я! Рязката смяна на студено и топло влошава някои заболявания като розацея. Комбинацията на климатик, солена вода и над 30 градуса по целзий дехидратира не само кожата, но човешкия организъм като цяло. Резултатът - суха, опъната и раздразнена кожа.

Каква е правилната грижа за кожата през лятото- хидратация, почистване, козметика?

Лятото категорично не е времето за 10-стъпкова рутина за кожата. Точно обратното- малко, но работещи продукти. Нанасяне на слънцезащита всеки ден, а на плажа – през два часа. Второ - хидратация с леки продукти сутрин и вечер. Трето - фини като текстура и състав измивни кремове и пяна, вместо агресивни гелове. И все пак не всичко опира до рутина. Важен е лайфстайлът ни.

Кои летни навици най-много състаряват кожата?

Безспорно на първо място е неконтролираното излагане на слънце без SPF50. Следват недостатъчна хидратация, недоспиването и лоши хранителни навици.

Как алкохолът и тютюнопушенето влияят върху външния вид на кожата?

Алкохолът води до обезводняване и засилва възпалителните процеси. Влошава акнето, розацеята и себореята. Тютюнопушенето води до стареене и намалена еластичност на кожата, защото разкъсва връзките между колагеновите и еластични нишки. Основните виновници са множеството токсини, които се отделят в цигарения дим - резултат от процеса на горене.

По отношение на пушенето все повече се говори за бездимни алтернативи и концепция за намаляване на вредата? Как гледате на това като лекар?

Като лекар винаги подчертавам, че най-добрият избор за здравето е пълното отказване от тютюнопушенето и всякакви никотинови продукти. За пълнолетни пушачи, които по една или друга причина биха продължили да пушат цигари, концепцията за намаляване на вредата е предмет на сериозни научни изследвания и обществено-здравни дискусии. Бездимните продукти не са изцяло безрискови, тъй като при тях има никотин, но се натрупват все повече данни, че те са една алтернатива с потенциал за намалена вреда, тъй като при тях липсва процес на горене , който е причина за отделяне на огромно количество вредни токсини в цигарения дим.

Кои са трите най-важни съвета за здрава кожа през лятото?

1. Използвайте ежедневно слънцезащита, предписана от дерматолог и подходяща за типа кожа.

2. Поддържайте добра хидратация и намалете или избягвайте вредните навици. Пийте повече вода и по-малко газирани, подсладени напитки и коктейли.

3. Не забравяйте хидратиращия крем. През лятото той прави чудеса.

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