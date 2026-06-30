Скандал в голяма болница. Едната страна говори за прозрачност, другата - за дисциплина

Лекар от УМБАЛ „Александровска“ обяви гладна стачка след дисциплинарно производство, което според нея е свързано с настояването за повече прозрачност около възнагражденията в болницата. Темата беше коментирана пред Нова телевизия от проф. д-р Милена Иванова-Шиварова, имунолог в лечебното заведение, и проф. Елисавета Наумова, началник на Клиниката по клинична имунология.

Двете представиха напълно различни версии - едната говори за изчерпан диалог и натиск, другата за трудово-правен спор и нарушена дисциплина.

Проф. Милена Иванова-Шиварова заяви, че продължава гладната си стачка, защото според нея всички институционални механизми за постигане на диалог вече са изчерпани. По думите й като синдикален представител е поискала среща с ръководството на болницата след изнесените от Министерството на здравеопазването данни за възнагражденията на ръководния състав. Целта е била да бъде изяснено реалното финансово състояние на лечебното заведение.

„Проведохме среща, но вместо диалог последваха лични нападки и обвинения в дисциплинарни нарушения“, каза тя.

Иванова-Шиварова допълни, че на 16 януари й е било наложено дисциплинарно наказание, което в момента оспорва по съдебен ред. По думите й санкцията е последвала, след като е изразила притеснения относно реорганизацията на работата в звеното, в което работи. Така случаят излиза извън рамките на вътрешноболничен спор и се превръща в конфликт за прозрачност, отчетност и отношението към хората, които поставят неудобни въпроси.

Проф. Елисавета Наумова обаче отхвърли тази версия. Тя заяви, че случаят няма отношение към въпросите за възнагражденията, а представлява трудово-правен спор, свързан с нарушения на трудовата дисциплина и вътрешния ред в болницата. Според нея дисциплинарното производство не е свързано с организацията на работа в клиниката, а с поведението на Иванова-Шиварова.

„В продължение на няколко години д-р Милена Иванова-Шиварова със своите действия и бездействия нарушава микроклимата в клиниката и създава напрежение сред работещите“, заяви проф. Наумова. Тя определи твърденията на своя колега като опит за манипулация на общественото мнение. По думите й са констатирани случаи на забавяне при обработката на резултати от страна на Иванова-Шиварова.

Така спорът в „Александровска“ вече има две остри линии. Проф. Иванова-Шиварова твърди, че след настояване за прозрачност е последвало дисциплинарно наказание и затова е стигнала до гладна стачка. Проф. Наумова настоява, че темата няма общо със заплатите, а с трудовата дисциплина и напрежението в клиниката. Казусът остава чувствителен, защото събира в едно болнично управление, синдикален натиск, съдебно оспорване и публичен сблъсък между лекари.

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