Опасните й паузи лишават мозъка от кислород. Има решение на проблема

Много хора приемат силното среднощно хъркане просто за неприятен навик или повод за шеги в семейството. Медицинската наука обаче предупреждава, че зад тези звуци често се крие едно от най-коварните и масови нарушения на съня – сънната апнея. Това е хронично състояние, при което дишането на човека спира многократно в рамките на една нощ, понякога за десет или повече секунди. Тези опасни паузи лишават тялото и мозъка от ценния кислород. За да се спаси от задушаване, организмът реагира с микроскопични събуждания, които болният дори не помни на сутринта. Резултатът е разпокъсан сън, след който човек се събужда по-изморен, отколкото е си легнал.

Различните форми на нощния задух

В медицинской практика се различават няколко форми на това заболяване. Най-разпространена е обструктивната сънна апнея, при която мускулите на гърлото се отпускат прекомерно по време на сън и физически блокират преминаването на въздушния поток. Много по-рядко се среща централната сънна апнея, където проблемът не е механичен, а се дължи на временен срив в комуникацията – мозъкът просто забравя да изпрати правилни сигнали до дихателните мускули. Съществува и смесена форма, която съчетава елементи и от двата вида.

Симптоми и рискови групи

Да разпознаем сънната апнея навреме е от жизненоважно значение, тъй като симптомите лесно се бъркат с обикновена преумора. Освен характерното хъркане, придружено от звуци на задавяне или изсумтяване, страдащите често се оплакват от мъчително сутрешно главоболие, сухота в устата и тежка дневна сънливост. Човек става раздразнителен, паметта му отслабва, а концентрацията на работното място спада драстично. Рискът от развитие на заболяването нараства значително при хора с наднормено тегло, специфични анатомични особености като по-тясна челюст или увеличени сливици, както и с напредването на възрастта, като мъжете са статистически по-застрашени.

Скритият стрес за сърцето

Специалистите са категорични, че нелекуваната сънна апнея е тиха заплаха за живота. Хроничният недостиг на кислород подлага сърдечно-съдовата система на огромен стрес, което вдига кръвното налягане и увеличава риска от инфаркт и инсулт. Заболяването също така променя метаболизма, провокира развитието на диабет тип 2 и води до опасна сънливост зад волана, която е причина за хиляди катастрофи по пътищата всяка година. Диагностиката се извършва в специализирани лаборатории чрез изследване, наречено полисомнография, което проследява жизнените показатели по време на сън.

Съвременните оръжия на медицината

Въпреки стряскащата статистика, добрата новина е, че изход от това състояние има и то е напълно контролируемо. В съвременната медицина златният стандарт за лечение е използването на така наречените CPAP апарати. Това са малки устройства, които чрез специална маска подават постоянен въздушен поток под леко налягане, което не позволява на дихателните пътища да колабират. Алтернатива при по-леките форми са оралните шини, които избутват долната челюст напред, или хирургическите операции, когато има ясна анатомична пречка като крива носна преграда или огромни сливици.

Новите навици в ежедневието

Животът с тази диагноза изисква промяна в навиците, но усилията се отплащат бързо с връщането на жизнената енергия. Пациентите трябва да проявят малко търпение в началото, докато свикнат с маската за сън. Изключително важно е да се избягва спането по гръб, което лесно се постига със специални възглавници, както и да се спре употребата на алкохол и успокоителни вечер, тъй като те допълнително отпускат мускулатурата на гърлото. Подкрепата на партньора също е безценна по пътя към адаптацията.

Възможно ли е окончателно излекуване?

Много хора се питат дали е възможно пълно излекуване. Отговорът е положителен, особено когато състоянието е провокирано от излишни килограми. Намаляването на телесното тегло с едва десет на сто често води до радикално свиване на мастните тъкани около шията и пълно изчезване на апнеята. Когато пълното излекуване е невъзможно поради генетична структура или неврологични причини, съвременната апаратна терапия осигурява перфектен дългосрочен контрол. С нейна помощ рисковете за сърцето изчезват напълно, а хората отново се радват на спокоен, дълбок и пълноценен сън.

