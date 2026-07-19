Хаосът в здравеопазването ни убива. Онкоболни умират пред кабинетите

Жестоката чиновническа машина в българските болници буквално застрашава живота на хиляди онкоболни, превръщайки лечението им в истинско ходене по мъките! Заради тоталния хаос в системата водещи експерти и онколози у нас настояват за спешното и незабавно въвеждане на т.нар. „Пациентски навигатор“, който да измъкне страдащите от лабиринта на бюрокрацията.

Пускат специални гидове за онкоболни

В момента хората с тежки диагнози са оставени на произвола на съдбата. Вместо да се фокусират върху битката за живота си, те са принудени сами да се лутат между гишета, да чакат с месеци за подписване на документи, изследвания и направления. Това фатално забавя старта на терапията, което в много случаи се оказва пагубно.

„Пациентите не знаят към кого да се обърнат, губят ценно време и често се отказват пред стената от административни абсурди“, алармират специалистите по време на дискусии за спасяването на онкологичната помощ у нас.

Какво представлява спасителният пояс „Навигатор“?

Революционната за България, но отдавна доказана на Запад практика, предвижда въвеждането на специално обучени координатори (навигатори) в лечебните заведения. Техните основни задачи ще бъдат да водят пациента „за ръка“ през целия процес от диагностиката до терапията, трескаво да координират графиците, часовете за прегледи и скенери и да спестят на болния и семейството му сблъсъка с грубата болнична бюрокрация.

Експертите са категорични, че държавата трябва незабавно да финансира и внедри този модел, за да спре срамната практика чиновници да решават съдбата на най-уязвимите пациенти.

