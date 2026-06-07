Учен: Заради истерията ще мрем като през Средновековието

България е в капана на невиждана масова психоза и антиваксинална истерия! Тоталният срив в доверието към медицината у нас бе брутално разобличен в ефира на Bulgaria On Air от топ учения д-р Николай Колев – доказан специалист по биохимия и молекулярна биология. Изказването му взриви общественото мнение, след като той открито призова българите да спрат да „говорят глупости“ и да се доверят на науката, вместо на конспиративни теории.

„По соц време всичко живо се ваксинираше и никой не мрънкаше!“

Д-р Колев се върна назад в годините, за да направи брутално сравнение между миналото и днешната реалност. „Доколкото си спомням, у нас през последните 15 години се е говорило срещу ваксините“, отсече ученият. Той припомни епохата на социализма като пример за масова дисциплина: „По време на социализма например аз си спомням, че всичко живо се ваксинираше – и животни, и хора, никой не се оплакваше“. Как се стигна дотук, че днес обществото ни да изпадне в подобна дивашка паника?

Шокиращо: Човечеството се бори със заразите от хилядолетия

В предаването „Операция История“ биохимикът буквално пренаписа представите за имунизацията, разкривайки, че тя не е модерен заговор, а спасение на 1000 години. „Има доказателства, че поне от 1000 години е имало да ги наречем учени, медици, които са използвали такива техники“, обясни той.

Истината за вирусите е зловеща – те ни избиват от зората на човечеството. „Болестите, за които говорим – опасни бактериални и вирусологични инфекции, ни съпътстват, за съжаление, от десетки хиляди години, ако не и от много повече, буквално откакто съществуваме като вид. Има доказателства, че египетски мумии носят следи от шарка“, шокира с разкритията си специалистът.

Призивът: Стига паника и безумни теории!

Докато антиваксърските движения продължават да заливат социалните мрежи с фалшиви новини, д-р Николай Колев излезе с краен и категоричен апел към нацията. Ученият е категоричен, че спасението е в нашите ръце и оръжието срещу смъртоносните зарази вече съществува. В противен случай ще мрем като през Средновековието.

„Моята цел е да обясня на хората, че можем да се преборим с вирусите, имаме ваксини срещу тези заболявания и ако се възползваме и не се панираме и говорим глупости, ще бъде най-добре за всички“, заключи д-р Колев. Въпросът сега е: ще чуе ли България гласа на разума, или ще избере да вярва на интернет пророци?

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