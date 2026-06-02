Свят

Новият щам на ебола вдигна света на крак. Бързат за ваксина

Няколко компании работят по въпроса

Новият щам на ебола вдигна света на крак. Бързат за ваксина
02 юни 26 | 8:54
591
Боряна Колчагова

Световната здравна организация (СЗО) и международни здравни организации ускоряват работата по разработването на ваксини и лечения срещу щама Бундибуджио на вируса ебола, след като в източната част на Демократична република Конго беше регистрирано ново огнище на заболяването, съобщи Ройтерс.

За разлика от по-разпространения щам Заир, срещу който вече има одобрени ваксини и лекарства, за щама Бундибуджио (Bundibugyo) все още няма лицензирани средства за превенция или лечение. Смъртността при заразяване може да достигне до 40 процента.

СЗО препоръчва няколко експериментални ваксини и лекарства да бъдат разгледани с приоритет за използване при настоящото огнище.

Ваксини

Най-напредналият кандидат е ваксина, разработвана от Международната инициатива за ваксина срещу СПИН (IAVI). Тя използва технология, сходна с тази на вече одобрената ваксина срещу щама Заир. При опити с животни е показала защитен ефект, а клиничните изпитвания могат да започнат след седем до девет месеца.

Друга ваксина се разработва от Оксфордския университет и индийския Институт „Серум“. Тя е базирана на технологията, използвана при ваксината на „АстраЗенека“ срещу КОВИД-19. Първите дози могат да бъдат готови за изпитвания в рамките на два до три месеца.

Компанията „Модерна“ също работи по ваксина срещу щама Бундибуджио, използвайки иРНК технологията, която беше широко приложена по време на пандемията от КОВИД-19.

Лечения

Сред най-обещаващите експериментални терапии е препаратът MBP134, който комбинира два вида антитела и според наличните данни може да действа срещу различни щамове на ебола.

Проучва се и лекарството Мафтивимаб, което е показало активност срещу вируса в лабораторни условия.

Учените изследват и антитела, получени от хора, преболедували инфекцията. Едно от тях е осигурило пълна защита при експерименти с животни дори когато лечението е започнало няколко дни след заразяването.

Антивирусни лекарства

Сред разглежданите възможности е и експерименталният препарат Обелдесивир, който се приема през устата. При изпитвания с животни той е показал силен защитен ефект срещу други щамове на ебола.

Изследва се и Ремдесивир - лекарство, използвано и при други вирусни инфекции. Лабораторни данни показват, че то може да бъде ефективно и срещу щама Бундибуджио.

Тестове за откриване на заразата

Според здравните власти ограничените възможности за диагностика затрудняват овладяването на огнището.

Американската компания BioFire Defense и германската Altona Diagnostics произвеждат тестове, които могат да откриват щама Бундибуджио. И двете компании вече увеличават производството си, за да подпомогнат работата на лабораториите в Демократична република Конго.

Повечето от разработваните ваксини и лечения все още не са изпитани при хора за този конкретен щам на вируса. Преди да бъдат използвани в засегнатите райони, ще са необходими допълнителни изследвания и специални разрешения от здравните власти, допълва Ройтерс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Боряна Колчагова

Още по тема свят
Още от Свят
Коментирай