СЗО предупреждава: Ебола може да причини най-смъртоносната епидемия досега
Над 2000 души са починали в Демократична република Конго, а вирусът продължава да изпреварва усилията за овладяването му
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Над 2000 души са починали в Демократична република Конго, а вирусът продължава да изпреварва усилията за овладяването му
Високите температури през юни са довели до над 4000 допълнителни смъртни случая
680 000 деца във Венецуела спешно се нуждаят от хуманитарна помощ
Заради опасните температури редица държави вече въведоха извънредни мерки
Няма ваксина или лечение на този етап
Особено тревожни са данните за заразените медици
Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ
Няколко компании работят по въпроса
Поставиха под карантина, завърнал се от Уганда
Нужни са спешни международни действия
Рискът от заразяване е много висок в ДР Конго, висок в региона, но нисък в световен мащаб
Броят на жертвите от епидемията от ебола расте
СЗО следи под лупа плашещата статистика
Смъртоносната ебола излезе извън контрол: СЗО обяви международна тревога
Каква е причината?
YouTube инфлуенсърът Рухи Ченет разказа какво е правил
СЗО предупреди, че е възможно да бъдат регистрирани още случаи на хантавирус
146 души за блокирани на борда
Първия случай на новия птичи грип в Европа
Световният ден на здравето се отбелязва от 1950 г.