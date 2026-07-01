Чудо във Венецуела с 3-годишно момче

Тригодишно момче беше извадено живо изпод руините шест дни след опустошителните земетресения във Венецуела, съобщиха от йорданския спасителен екип, участвал в издирвателната операция.

Детето, идентифицирано като Клиебер Моран, е открито под развалините в щата Ла Гуайра. Временно изпълняващият длъжността президент Делси Родригес определи спасението му като „източник на надежда за нашия народ“.

Момчето е било извадено от срутилата се жилищна сграда Los Corales Garden 1 в щата Ла Гуайра от спасителен екип от Йордания. От йорданската гражданска защита съобщиха, че веднага след изваждането си момчето е получило първа медицинска помощ, след което е транспортирано в болница. Лекарите съобщават, че жизнените му показатели са стабилни. В момента то се лекува в столицата Каракас, потвърди председателят на Националното събрание Хорхе Родригес.

Венецуела беше разтърсена от две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5, настъпили в рамките на по-малко от минута. Трусовете събориха хиляди сгради и затрупаха под развалините огромен брой хора.

Новината идва в момент, когато Организацията на обединените нации предупреди, че десетки хиляди хора спешно се нуждаят от храна и подслон.

Междувременно броят на загиналите след земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5, разтърсили страната миналата седмица, нарасна до 1943 души. Над 10 000 души са ранени, а десетки хиляди все още се водят в неизвестност.

Според предварителна оценка на сателитни данни на НАСА трусовете вероятно са повредили или разрушили близо 58 870 сгради.Върховният комисариат на ООН за бежанците (UNHCR) предупреди, че в района има сериозен недостиг на храна, основните услуги са прекъснати, а комуникациите са почти напълно сринати.

„Напрежението в общностите се засилва, тъй като достъпът до хуманитарна помощ остава ограничен“, се казва в изявление на организацията.

18-годишната продавачка Даниела Армас от Ла Гуайра, която е пострадала при падане от мотоциклет по време на трусовете, разказва пред AFP, че помощ действително се раздава, но често хората се стигат до отчаяни сблъсъци.

„Понякога хората едва не се избиват за храна... като на бой с петли“, казва тя.

UNHCR съобщи, че се нуждае от първоначално финансиране в размер на 15 милиона долара, за да осигури защита, хуманитарни помощи и временен подслон за около 30 000 души, засегнати от бедствието през следващите шест месеца.

Световната здравна организация (СЗО) също предупреди, че здравната система е подложена на „изключителен натиск“.

Според говорителя на организацията Кристиан Линдмайер съществува повишен риск от избухване на предотвратими с ваксини заболявания като морбили и дифтерия заради ниския имунизационен обхват.

Хорхе Родригес заяви, че спасяването на Клиебер Моран доказва, че надеждата за откриване на още оцелели не е изгубена. По думите му местни и международни спасителни екипи продължават да претърсват развалините, а временни убежища вече функционират в Ла Гуайра и други засегнати райони.

В спасителните операции участват екипи от САЩ, Мексико и десетки други държави, използващи специално обучени кучета и тежка техника.

Междувременно в страната започва да пристига международна помощ. Говорител на ООН съобщи, че във вторник е доставена 47-тонна пратка с хуманитарни материали, включително спешни медицински комплекти, оборудване за безопасно раждане, грижи за новородени и средства за превенция на заболявания.

Паралелно с това венецуелците започват да погребват откритите до момента жертви, докато много семейства все още очакват телата на свои близки, които се смятат за загинали.

На временната морга в пристанището на Ла Гуайра Уилкер Молая разказва пред AFP, че чака да идентифицира останките на сестра си, нейните деца и децата на брат си.

„В дома ни живеехме 11 души. Само двама от нас оцеляхме, защото по това време бяхме на работа“, споделя той.

От УНИЦЕФ съобщиха още, че около 680 000 деца във Венецуела спешно се нуждаят от хуманитарна помощ.

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