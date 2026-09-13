Чудо или? Как 15 българи се измъкнаха от смъртоносната стихия
Само три дни след преминаването им деветметрова вълна помита граничния пункт между Непал и Тибет
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Само три дни след преминаването им деветметрова вълна помита граничния пункт между Непал и Тибет
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