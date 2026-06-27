Майка загина, докато спасяваше малката си дъщеричка във Венецуела

Майка от Венецуела е загинала, докато е спасявала малката си дъщеря по време на разрушителните земетресения, разтърсили страната, съобщиха футболистът Ектор Бейо и местни медии.

В публикация в Instagram Бейо разказва, че неговата „безценна любов“, която венецуелските медии идентифицират като съпругата му Андреа, е спасила живота на малката им дъщеря по време на двата мощни труса.

„Ще ѝ разкажа историята за това как я спаси, любов моя – как даде собствения си живот за нашата дъщеря, как беше смела жена, която никога не я изостави, дори когато поемаше последните си дъхове“, написа Бейо.

Междувременно спасителните екипи продължават да претърсват развалините в търсене на оцелели, след като двете силни земетресения край столицата Каракас отнеха живота на най-малко 920 души и раниха повече от 3000.

В поредица от публикации Бейо съобщи, че е заминал за Каракас, където дъщеря му е настанена в болница.

„Дъщеря ми и нейната леля са добре. Днес няма да бъдат изписани – остават в болницата. Благодаря ви от сърце, че ме подкрепяте в тази огромна болка“, написа той в публикация, направена през нощта срещу петък.

В отделна история в Instagram футболистът сподели:

„Как да обясня на дъщеря ни, че ти загуби живота си, за да спасиш нейния, а аз не бях там и не можах да направя нищо? Как да ѝ го обясня? Дай ми сили.“

Местната венецуелска организация за футболна преса и публичност Cumaná de Campeones също съобщи за трагедията.

„С прискърбие съобщаваме, че партньорката на футболиста Ектор Бейо, известен като Кике и родом от Кумана, е била открита мъртва под развалините след земетресението, което разтърси страната.“

„Тяхната дъщеря обаче е оцеляла след срутването на сградата, в която е живеело цялото семейство.“

Испаноезичната американска медия Univision също съобщи за смъртта на съпругата на Бейо.

Междувременно продължават да постъпват информации за нови жертви на земетресенията, като властите установяват самоличността на загиналите, а много хора все още се водят в неизвестност след бедствието, което удари страната в сряда.

Сред загиналите са и двама футболисти, съобщиха техните клубове и Венецуелската футболна федерация (FVF).

Футболният клуб Каракас съобщи, че неговият футболист от отбора до 18 години Разан Сиджаа е загинал заедно с членове на семейството си в дома им в Ла Гуайра.

„Неговата жизнерадост, отдаденост и приятелски дух ще ни съпътстват във всяка стъпка на клуба“, се казва в публикация на клуба в социалните мрежи.

Другият загинал футболист е Виктор Паласиос. Клуб Спорт Сан Агустин от Каракас написа в Instagram, че той е оставил „незаличима следа“ в академията на клуба.

„Няма достатъчно думи, с които да изразим болката от неговата загуба“, допълват от клуба.

Венецуелската футболна федерация, която също потвърди смъртта му, съобщи, че Паласиос е играл за Маритимо де Ла Гуайра.

Бившата Мис Венецуела Жизел Рейес също съобщи в Instagram, че майка ѝ е загинала, след като сградата, в която живеела в Ла Гуайра, „напълно се срутила“ вследствие на двете земетресения.

Рейес, която не назовава името на майка си, разказва, че тя е получила фатален инфаркт, предизвикан от шока и силата на трусовете. Новината ѝ е била съобщена от медицинската сестра, която се е грижела за майка ѝ и която е била спасена жива изпод развалините.

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