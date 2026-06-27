Ново земетресение с магнитуд 4,9 бе усетено във Венецуела

Ново земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела вчера, дни след като две последователни земетресения разрушиха сгради и отнеха живота на близо 1000 души, предаде Ройтерс.

Очевидци в Каракас и Маракай са усетили труса, който е с магнитуд 4,9 според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Отчаяни венецуелци и спасителни екипи издирват оцелели след предишното земетресение. Чуждестранните спасителни екипи и хуманитарната помощ едва започнаха да пристигат в опустошените райони почти два дни след трусовете, отбелязва Ройтерс.

Правителството съобщи, че 172 души остават затрупани, 920 са загинали и 3 360 са ранени, докато на един уебсайт са регистрирани над 50 000 души, обявени за изчезнали.

Разочарованието нарастваше поради оскъдното оборудване и неравномерната държавна подкрепа за спасителните операции, след като земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 опустошиха части от Каракас и околните райони в сряда вечерта.

Доклад на ООН оцени преките щети на около 6,7 милиарда долара. Град Морон, намиращ се близо до епицентъра, все още е без електроенергия, съобщи пред Ройтерс местният началник на пожарната.

Чуждестранни спасителни екипи – включително и от страни, които отдавна са в конфликт с Венецуела – започнаха да пристигат късно в четвъртък и вчера.

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