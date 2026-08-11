Тръмп се произнесе за Инфантино. Ще го спаси ли

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че би било „ужасна грешка“, ако президентът на ФИФА Джани Инфантино бъде отстранен от поста си под натиск.

Позицията му идва на фона на сериозен конфликт между Инфантино и ръководствата на няколко от най-влиятелните футболни конфедерации. УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация го обвиниха в нарушаване на доверието заради проваления проект FIFA Forward Enterprise (FFE).

Планът предвиждаше създаването на нова компания, която да управлява търговските и билетните права на всички състезания на ФИФА, включително световните първенства. Част от компанията – 21% – трябваше да бъде продадена на частен инвестиционен фонд.

„ФИФА ще направи ужасна грешка, ако по каквато и да е причина дори обмисля да смени президента Джани Инфантино“, написа Тръмп в социалните мрежи.

Американският президент определи Инфантино като „фантастичен“ и заяви, че той е ръководил „най-успешното световно първенство досега“.

Футболът е на ръба на сериозен разрив

Зад публичната подкрепа на Тръмп обаче се разгаря сериозна битка за бъдещето на световния футбол.

УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация публикуваха общо писмо, в което заявяват, че доверието е било нарушено „чрез измама“ и че човекът, на когото е поверена властта, не бива да поставя себе си над футболната общност.

Според информация на BBC вече са водени предварителни разговори между трите конфедерации за възможни отделни състезания, ако Инфантино остане на поста си. Засега обаче няма започнали конкретни преговори за създаването на алтернативни турнири.

УЕФА дори заплаши с бойкот на всички състезания под егидата на ФИФА и не изключи съдебни действия заради проекта FFE.

Връзката Тръмп–Инфантино

Подкрепата на Тръмп не идва от нищото. Двамата имат близки отношения, а през декември 2025 г. Инфантино връчи на американския президент първата награда на ФИФА за мир.

В предложената инвестиционна структура на FFE пък се очакваше участие на американската компания за рисков капитал Thrive, основана от Джошуа Къшнър – брат на зетя на Тръмп Джаред Къшнър.

Така спорът около Инфантино вече изглежда много по-голям от вътрешна футболна разправия. Зад него стоят милиарди, телевизионни права, билети, инвестиции и контролът върху най-големия спортен бизнес в света.