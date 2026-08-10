Най-скъпият развод в света се превърна в лов на имоти и висш юридически шахмат

Бракоразводната битка между руския милиардер Дмитрий Риболовлев и бившата му съпруга Елена Риболовлева остава в историята като един от най-скъпите, сложни и изпълнени с хитрости юридически сблъсъци на всички времена. Седемгодишната съдебна война между двамата, продължила от 2008 до 2015 г., се превърна в наръчник за това как свръхбогатите крият капитали и как огорчените съпруги ловят милиарди чрез глобални съдебни капани.

Бизнесът: Империята на „Краля на торовете“

Дмитрий Риболовлев натрупва космическото си състояние през бурните 90-те години на миналия век в Русия. По професия той е лекар-кардиолог, но бързо се ориентира към бизнеса с приватизация на промишлени предприятия. Неговият златен билет се оказва компанията „Уралкалий“ – най-големият производител на калиеви торове в Русия.

Чрез агресивни изкупувания на акции и мащабен износ на международните пазари, Риболовлев спечелва прозвището „Кралят на торовете“ и се изстрелва в топ списъците на Forbes с лично богатство, оценявано на над 12 милиарда долара. През 2010 г. той продава контролния си дял в „Уралкалий“ за сумата от 6,5 милиарда долара, а малко след това купува френския футболен клуб АС Монако и се мести да живее в княжеството.

Молбата за развод: Изневери и партита на яхти

Дмитрий и Елена се запознават още като студенти в медицинския университет в Перм и сключват брак през далечната 1987 година. Идилията обаче приключва с натрупването на милиардите. През 2008 г. в Женева, където фамилията живее от средата на 90-те години, Елена официално подава молба за развод.

Като официална причина съпругата изтъква системни изневери от страна на олигарха. В исковете си тя описва луксозни партита на семейните суперяхти, където Риболовлев се забавлявал с млади моделки, и заявява, че повече не може да понася публичното унижение. Тя претендира за точно половината от натрупаното по време на брака им състояние, съгласно швейцарските закони.

Хитрините на Дмитрий: Офшорни трастове и имоти „на името на щерката“

Разбирайки какво го очаква, Дмитрий Риболовлев предприема мащабна и хитра стратегия за укриване на активи, използвайки вратички в международното право. Основната му хватка е прехвърлянето на милиардите от продажбата на „Уралкалий“ в тайни офшорни трастове в Кипър, създадени уж в полза на двете им дъщери – Екатерина и Анна. Пред съда той твърди, че тези пари вече не са негова лична собственост и съответно не могат да бъдат делени при развода. Въпреки че швейцарският съд замразява банковите му сметки през 2010 г., Риболовлев продължава да пазарува брутално скъпи активи по света чрез фондовете на дъщерите си. По време на процеса той купува имението на Доналд Тръмп в Палм Бийч за 95 милиона долара, най-скъпия тогава пентхаус в Ню Йорк за 88 милиона долара, особняк на актера Уил Смит на Хаваите и дори прочутия гръцки остров Скорпиос, принадлежал на Аристотел Онасис. Идеята му е ясна – имотите се водят на траста, а Елена не може да ги пипне.

Контраатаките на Елена: Арест заради диамантен пръстен

Елена и нейните адвокати обаче се оказват изключително подготвени и отвръщат на удара със същата агресия.

Тя започва да завежда дела в САЩ, Кипър и Британските вирджински острови, искайки налагане на възбрани (lis pendens) върху всеки един от купените имоти, доказвайки, че трастовете са просто параван, чрез който съпругът ѝ реално контролира парите. Най-зрелищната хитрост на Елена е свързана с диамантен пръстен на стойност 25 милиона долара, който Дмитрий ѝ бил дал преди години. Тъй като пръстенът се водил собственост на една от компаниите на олигарха, неговите адвокати подават сигнал в Кипър, че Елена го е откраднала. Когато тя каца в Ларнака през 2014 г., полицията я арестува директно на летището. Елена прекарва няколко часа в ареста, но превръща това в огромен PR скандал, показвайки как бившият ѝ мъж използва влиянието си, за да я тормози. Тя бива освободена без обвинения, а медийният удар срещу Дмитрий е съкрушителен.

Финалният съдебен трилър и мирното споразумение

През май 2014 г. първоинстанционният съд в Женева шокира света, като отсъжда в полза на Елена космическата сума от 4,5 милиарда долара (точно 4 020 555 987 швейцарски франка и 20 стотинки). Адвокатите ѝ гордо обявяват това за най-скъпия развод в историята.

Година по-късно обаче хитрите ходове на Дмитрий дават резултат на втора инстанция. Апелативният съд в Швейцария признава легитимността на кипърските трастове и намалява сумата драстично до „едва“ 600 милиона долара.

Пред заплахата делото да се точи още десетилетие във Върховния съд, през октомври 2015 г. двамата най-после сключват тайно мирно споразумение. Дмитрий и Елена се разбират за конфиденциална сума „някъде по средата“, с което слагат край на седемгодишната кървава война, доказала, че при милиардерите разводът не е въпрос на емоции, а на висш юридически шахмат.