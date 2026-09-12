Най-скъпият развод в света се превърна в лов на имоти и висш юридически шахмат
Той купи острова на Онасис и, за да не го дели с бившата си, го прехвърли на дъщерите им
Следете всички новини, анализи и коментари за Дмитрий Риболовлев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той купи острова на Онасис и, за да не го дели с бившата си, го прехвърли на дъщерите им
Женева. Бившата съпруга на руския олигарх Дмитрий Риболовлев ще получи 4,5 милиарда долара след развода им. Съдът в Женева лиши милиардера Дмитрий Ри...
Колекционерът на тузарски имения
Преди малко повече от месец собственикът на "Монако" Дмитрий Риболовлев плати 100 млн. евро за острова на фамилия Онасис. Райското кътче носи името Ск...