Йотова след дрона край Кардам: Държавата трябва да вдигне антидрон щит

Президентът Илияна Йотова предложи България да стане инициатор на среща на черноморските държави без Русия заради нарастващите рискове за сигурността в региона. След взрива на дрона край Кардам тя предупреди, че страната има "много бели петна" в способностите си за противодействие на безпилотни апарати и поиска държавна подкрепа за българските компании, които разработват подобни технологии.

Йотова настоя разследването да установи произхода, предназначението и маршрута на дрона и заяви, че цялата истина трябва да стане публична. Според президента при продължаването на войната в Украйна България може да бъде изправена пред нови подобни инциденти.

България да събере държавите от Черно море

Йотова постави и нова дипломатическа инициатива на масата - среща на черноморските държави, но без участието на Русия, на която основна тема да бъде сигурността на морските маршрути.

"България е заинтересована от това черноморските маршрути да са сигурни. Ние губим икономически и финансово и смятам, че и другите държави ще се съгласят на такава среща. Защо не България да бъде инициатор", заяви президентът.

Според Йотова страната трябва да бъде част и от силен дипломатически натиск за търсене на мирно решение на войната в Украйна. "Всеки ден можем да бъдем изправени пред подобни инциденти", предупреди тя.

Чака пълната истина за дрона

Президентът заяви, че е в постоянна връзка с Министерския съвет и службите за сигурност и очаква докладите им за инцидента край Кардам. "Трябва да видим какъв е дронът, с какъв произход е, каква функция е изпълнявал, каква е била неговата роля, отклонил ли се е, целенасочено ли е било навлизането му", посочи Йотова.

По думите й началникът на отбраната поддържа постоянна връзка със своите украински и румънски партньори. Президентът настоя разследването да бъде всеобхватно и максимално достоверно. "Цялата истина трябва да бъде достояние на хората", заяви тя.

Йотова специално благодари и на служителите, които първи са пристигнали на мястото и са предприели действия за обезопасяването на района.

Имаме много бели петна

Президентът призна, че България има сериозни дефицити в защитата срещу дронове. "Имаме много бели петна по отношение на наличието на системи, които да се борят с дронове, а те стават все по-съвършени", заяви Йотова.

Според нея държавата трябва да направи всичко възможно, за да подпомогне българските фирми, които произвеждат дронове, антидрон системи и свързани технологии.

Тя подчерта, че стратегическите цели на страната в момента са защитени, но е необходима реформа и развитие на нови способности, съобразени със съвременните заплахи.

КСНС ще бъде свикан при необходимост

На въпрос за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност Йотова отговори, че това ще стане, когато има конкретно основание. "КСНС ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан", заяви президентът.

Тя припомни, че поне два заседания на Консултативния съвет вече са били посветени на състоянието на Българската армия.

Йотова призова институциите и парламентарните сили да действат заедно по въпросите на сигурността и остро разкритикува политическите реакции след инцидента. "Изключително разочарована съм от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. За мен най-важното в този момент е сигурността на българските граждани", заяви тя.