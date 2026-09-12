Димитър Стоянов: Няма отговор от Украйна за дрона
Според него наистина е възможно дронът да не е целенасочено изпратен към нас
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Според него наистина е възможно дронът да не е целенасочено изпратен към нас
Най-вероятно става въпрос за дрон-примамка „Майя“, използван от украинските въоръжени сили
Олеся Илашчук трябва да се яви днес в МВнР заради инцидента край границата
Президентът настоя за подкрепа на българските компании, които произвеждат дронове и системи за противодействие
Достъпът до мястото на инцидента е ограничен, докато експертите изясняват произхода и вида на апарата
Погребаха княз Кардам във Варна
Деветгодишното дете от Кардам почина на 27 декември 2019 година
Бабата им става настойник
Аутопсията на починалото дете не показва причината за смъртта
Догодина и туристи да въртят мечове срещу византийците, обмислят от общината Кръвопролитна битка, разиграла се преди 12 века, оживя край Карнобат и с...
Погребват днес княз Кардам Търновски в Мадрид, по традиция - в много тесен семеен кръг. Снощи в испанската столица е имало служба за първородния син...
Синът му княз Борис Търновски е новият наследник на БГ престола Кардам, княз Търновски, издъхна, без да се събуди. Първородният син на Симеон II и ца...
Добрич. ТИР с молдовски шофьор, пътуващ за Русия транзитно през България се е обърнал малко преди граничния пункт, съобщиха от Областно пътно управлен...
Добрич. Поради снегонавявания и преспи е прекъснато движението в жп участък Добрич – Кардам, съобщиха от националната компания "Железопътна инфраструк...