Показаха дрона, взривил се край Кардам СНИМКИ

Министерството на отбраната публикува снимки на дрона, взривил се край Кардам на 8 август.

Според първоначалния анализ най-вероятно става въпрос за дрон-примамка „Майя“, използван от украинските въоръжени сили.

Българската страна поиска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около случая.

Външният министър Велислава Петрова заяви, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки, за да не се допускат подобни инциденти в бъдеще.

От своя страна украинският посланик Олеся Илашчук изрази дълбока загриженост във връзка със случилото се. Тя подчерта, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България.

Дипломатът потвърди готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за установяването на всички факти около навлизането и разбиването на дрона.

Разследването на инцидента продължава, като се очаква обменът на информация между София и Киев да помогне за окончателното изясняване на произхода, маршрута и предназначението на апарата.