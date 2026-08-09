Шефът на генщаба отхвърли най-тревожната версия за дрона

Падналият край Кардам дрон е бил примамка тип "Майя", а не ударен безпилотен апарат "Шахед", обяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. По думите му няма данни за преднамерени действия срещу България, а най-вероятно апаратът е бил отклонен от системи за електронна война и е поел курс извън обсега на радарите. Дронове от този тип могат да носят до 5 килограма взривно вещество, но при инцидента няма нанесени поражения. Ефтимов предупреди, че засичането и унищожаването на подобни малки цели остава едно от най-трудните предизвикателства пред съвременната противовъздушна отбрана.

Не е "Шахед"

Адмирал Ефтимов е посетил лично мястото на инцидента. Останките са огледани от специалисти от различни служби, направени са снимки и са събрани материали за предварителна оценка. "Въпросът беше дали това е "Шахед", или не, и стана ясно, че не е такъв", заяви началникът на отбраната.

Според него подобни инциденти не са прецедент и през последните години са регистрирани в Румъния, Турция и балтийските държави. Ефтимов ги свърза с продължаващите бойни действия в близост до източния фланг на НАТО.

Електронната война вероятно го е отклонила

Една от основните версии е, че дронът е попаднал под въздействието на средства за електронна война. Това може да е нарушило навигацията му и да го е изпратило по непредвиден курс.

Ефтимов е разговарял със своя румънски колега, който го е уверил, че апаратът не е бил засечен и от румънските системи. Според българския адмирал е възможно след отклоняването си дронът да е навлязъл именно в зона извън ефективния радарен обсег.

Само 4-5 километра за реакция

Началникът на отбраната призна сериозния проблем при засичането на малки дронове. Конвенционалните радари, независимо колко са модерни, не са достатъчно ефективни срещу толкова малки цели.

Необходими са специализирани системи, но според Ефтимов дори при тях дистанцията за откриване може да бъде едва 4-5 километра. Това оставя изключително кратко време за идентифициране на дрона, предаване на информацията и насочване на средство за неговото унищожаване.

Още в края на юли България е пребазирала сили и средства за противовъздушна отбрана заради зачестилите случаи с дронове по румънско-украинската граница. Засилено е наблюдението на въздушното пространство и е пребазирана авиация.

България готви нова антидрон защита

България вече работи с няколко компании за изграждане на по-сериозни способности срещу безпилотни апарати, а проект за антидрон системи е включен и в механизма SAFE.

През октомври страната ще бъде домакин и на експеримент на НАТО, в който ще могат да се включат български компании със свои разработки. Още през юни Ефтимов обяви, че армията тества нови дронове и средства за борба с тях, включително в рамките на военни учения.