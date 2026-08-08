ГЕРБ с горещ въпрос за дрона, който влезе у нас

Сигурността на България не е тема за партийна пропаганда. Това заяви ГЕРБ в партийна позиция за дрона, навлязъл в българското въздушно пространство, който се взриви край село Кардам. Както "Стандарт" вече съобщи, премиерът Румен Радев свика извънредно Съвета по сигурността към Министерски съвет и обяви, че в 8:10 минути неидентифициран дрон е нахлул в българското въздушно пространство от Румъния и се е взривил.

От ГЕРБ призоват за бързо и пълно изясняване на обстоятелствата около инцидента и подчертават, че сигурността на страната не трябва да бъде използвана за партийна пропаганда и настояват за ясни отговори за произхода, маршрута и характера на инцидента, както и за предприетите мерки срещу подобни заплахи.

Ако е руски това ще е поредна ескалация и провокация от страна на Руската федерация към НАТО и в частност България, коментира във Фейсбук Христо Гаджев от ГЕРБ.

Ето цялата позиция на ГЕРБ във Facebook:

"Сигурността на България не е тема за партийна пропаганда.

Инцидентът с дрона, навлязъл в българското въздушно пространство и взривил се край село Кардам, обаче изисква бързо и пълно изясняване на всички обстоятелства.

Българските граждани трябва да получат ясен отговор какъв е дронът, откъде е дошъл, какъв маршрут е следвал и дали става дума за случаен инцидент, или за съзнателно действие срещу територията на държава – член на НАТО.

Особено важно е да знаем дали съществува риск от повторение и какви конкретни мерки са предприети, така че България да може своевременно да открива, проследява и неутрализира подобни заплахи.

Случилото се още веднъж показва необходимостта от изграждането на обща европейска и съюзническа система за защита срещу дронове по целия Източен фланг – от Балтийско до Черно море, с интегрирано наблюдение, обмен на информация и координирана реакция.

В момент на повишени рискове България трябва да действа спокойно, професионално и заедно със своите съюзници. Националната сигурност изисква факти, способности и единство, а не политически спекулации".