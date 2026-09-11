Всичко по темата дрон

Втори дрон на морето. Военноморските сили накрак
По-рано тази сутрин останки от руски дрон-примамка бяха открити на плажа край Кранево
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По-рано тази сутрин останки от руски дрон-примамка бяха открити на плажа край Кранево
От 2023 г. не са взети мерки за охрана на небето ни, отбранителната индустрия е сираче, каза военния...
Той разкрива радарите на противовъздушната отбрана, вече се използва и в ударни групи
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Властите са в пълна бойна готовност
Пуснаха за обществено обсъждане специализирана наредба за контрол
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