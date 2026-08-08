След дрона на границата ни! Външно вика посланика на Украйна

Министърът на външните работи Велислава Петрова е извикала посланика на Украйна в България Олеся Илашчук на среща в министерството във връзка инцидента с дрон от днес, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР), предаде bTV.

Срещата ще бъде в понеделник, защото посланикът е в Киев, уточниха от МВнР.

Както "Стандарт" вече писа, трон се взриви на 100 метра от границата ни с Румъния. Премиерът Румен Радев съобщи, че дрон е навлязъл във въздушното пространство на България край Кардам и се е взривил около 8 ч. тази сутрин.

Няколко часа, по-късно от Министерството на отбраната уточниха, че анализът на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка „Майя“, който се използва широко от украинските въоръжени сили.

Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, уточниха от военното министерство.

Безпилотното летателно средство не е засечено нито над румънското, нито над българското въздушно пространство, нито от Комбинирания център за въздушни операции (CAOC) в Торехон, Испания, който следи въздушното пространство над цяла Южна Европа.

Премиерът обяви, че наблюдението и охраната на българското въздушно пространство по границата с Румъния ще бъде усилена допълнително, включително и със сили и средства на „Гранична полиция“, които ще бъдат пребазирани от границата с Турция.