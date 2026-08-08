Костадинов с ключови въпроси след инцидента с дрона

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов поиска бързо да бъде установено какъв е дронът, който тази сутрин навлезе в българското въздушно пространство и се взриви край границата с Румъния. В публикация във Фейсбук той постави няколко въпроса за произхода на безпилотния апарат и допусна, че най-вероятно става дума за украински дрон.

Костадинов коментира и провелото се заседание на Съвета по сигурността, като изрази недоволство, че партията му е научила за него от медиите. Към момента българските власти не са обявили произхода на машината, а екипи на място установяват нейния тип.

Украински, руски или ирански?

"Какъв е дронът? Украински, руски или ирански? Последното е много малко вероятно, първото е най-вероятно", написа Костадинов.

Това е политическа оценка на лидера на "Възраждане", а не потвърдена информация за произхода на апарата. По-рано премиерът Румен Радев съобщи, че дронът е дошъл от посока Румъния и се е взривил на около 100 метра навътре в българска територия. Властите продължават да изясняват какъв точно е безпилотният апарат.

Костадинов свърза инцидента и с външнополитическия курс на България през последните години. Според него случилото се трябва да бъде разглеждано в контекста на нарастващото напрежение в региона.

Въпроси и за Съвета по сигурността

Лидерът на "Възраждане" постави отделно въпроса защо парламентарната му група не е била предварително информирана за заседанието на Съвета по сигурността и е научила за него от медиите.

Участието на парламентарните партии в този формат не е задължително. Костадинов обаче смята, че при инцидент от подобен характер по-широкото политическо информиране би било правилният подход.