Извънредно от Радев! Дрон нахлу в България и се взриви край границата

Дрон е нахлул тази сутрин в българското въздушно пространство от посока Румъния и се е взривил само на 100 метра навътре в територията на страната, разкри премиерът Румен Радев. Инцидентът е станал в 8:10 часа край Кардам, на около километър от българската компресорна станция на Трансбалканския газопровод и на едва 200 метра от румънска компресорна станция.

Най-тревожният момент е, че неидентифицираният дрон не е бил засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство, а информация за него не е постъпила и от центъра, който следи небето над Южна Европа. След инцидента Радев свика извънреден Съвет по сигурността, а по границата ще бъдат разположени допълнителни сили и средства за откриване и борба с дронове.

Взрив само на километър от българската газова инфраструктура

"В 8:10 тази сутрин имахме инцидент - нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре от българската граница, от посока Румъния", заяви Радев.

По думите му мястото на взрива се намира само на 200 метра от компресорна станция на румънска територия и на същото разстояние от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам. Българската компресорна станция на Трансбалканския газопровод е на около 1000 метра.

Шумът от дрона е бил регистриран от "Гранична полиция" в Румъния. Малко след това граничнополицейски наряд в района на Генерал Тошево е чул силен взрив.

Мястото е било установено незабавно. Районът е отцепен, а на терен са изпратени екипи на "Гранична полиция", Националната полиция и Министерството на отбраната, които трябва да установят типа и произхода на безпилотния апарат.

"Няма поражения по хора, сграден фонд и инфраструктура", увери премиерът.

Най-тревожното - дронът не е бил засечен

Радев разкри и сериозен проблем в системата за въздушно наблюдение. По думите му неидентифициран дрон не е бил засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство.

"Нямаме информация и от Комбинирания център за въздушни операции, който следи въздушното пространство над цяла Южна Европа", заяви премиерът.

Така безпилотният апарат е достигнал българската граница и се е взривил на територията на страната, без преди това да бъде регистриран от системите за въздушно наблюдение.

Инцидентът идва след серия опасни нахлувания на дронове в Румъния. В края на юли румънските Военновъздушни сили свалиха три безпилотни апарата само за три дни, като поне един от тях беше идентифициран като руски дрон от типа "Шахед".

"В резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния, бяха свалени три дрона от типа "Шахед" от Военновъздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този район", каза Радев.

Антидрон сили тръгват към северната граница

След днешния пробив мерките ще бъдат засилени още повече. Премиерът обяви, че в района ще бъдат разположени специализирани сили и средства на "Гранична полиция" за откриване и противодействие на дронове.

"Продължаваме да следим обстановката и да засилваме наблюдението. След този инцидент ще бъдат базирани сили и средства на "Гранична полиция" за засичане и борба с дронове - от границата с Турция към границата с Румъния", заяви Радев.

Заради инцидента премиерът свика и извънреден Съвет по сигурността към Министерския съвет. В заседанието по закон участват ключовите министри на вътрешните работи, външните работи, отбраната и финансите, началникът на отбраната, както и ръководителите на ДАНС, ДАР и ДАТО.

Основният въпрос сега остава какъв е дронът, откъде е дошъл и защо е успял да достигне българска територия, без да бъде засечен от системите за наблюдение.