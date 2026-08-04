Правителството спасява милиарди от Европа в последния момент

България е увеличила получените средства по Плана за възстановяване и устойчивост от 53% на 70% само за два месеца, а целта на правителството е до края на август или през есента делът да достигне близо 95%. Това заяви пред бТВ вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов. По думите му страната е била изправена пред реална опасност да загуби значителна част от финансирането, но средствата са спасени. Новите плащания вече се насочват към училища, детски градини, саниране, медицински хеликоптери и транспорт.

От 53% до 70% само за два месеца

„Моята цел е да стигнем до 95% изплащане на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Кабинетът „Радев“ завари 53% получени средства, сега сме на 70%. Отключихме плащания чрез ключови реформи в антикорупцията“, заяви Атанас Пеканов.

Той посочи, че България е започнала от „много нерадостна ситуация“, когато кабинетът „Радев“ е дошъл на власт. Преди два месеца страната е разполагала с около половината от парите по ПВУ, а сега вече е получила 70%.

Амбицията на правителството е до края на август или най-късно през есента да бъдат изплатени между 90% и 95% от средствата по плана.

По думите на Пеканов България е била изправена пред опасността да загуби значителен европейски ресурс. Правителството обаче е успяло да отключи плащанията и да спаси парите чрез изпълнението и предоговарянето на част от реформите.

Вицепремиерът уточни, че петото плащане по ПВУ е било предоговорено. Това означава, че са променени и част от първоначално заложените условия, сред които е ВиК реформата. „Петото плащане беше предоговорено, което означава, че някои реформи бяха предоговорени, като например ВиК реформата“, посочи Пеканов.

Антикорупционната комисия остава последна стъпка

За получаването на петото плащане остава още едно важно условие - новата Антикорупционна комисия да бъде съставена, да бъдат избрани нейните членове и да има ясни правила за действие. „По отношение на Антикорупционната комисия някои от органите, които трябваше да назначат членове, се оказа, че не искат. Дали тази комисия ще даде ефект, ще трябват години“, заяви вицепремиерът.

Той подчерта, че от новия орган не могат да се очакват магически и незабавни резултати. Реалният ефект от работата му ще може да бъде оценен едва след години.

Пеканов съобщи, че Европейската комисия е запозната с отказа на Върховния касационен съд да предложи свой представител в комисията. „Европейската комисия ми каза, че е наясно с отказа на ВКС да предложи свой представител. Обясниха ми, че ще има санкция“, каза той.

Според вицепремиера най-вероятно ще бъдат избрани четирима от възможните петима членове. Заради непълния състав България може да не получи целия предвиден ресурс от около 400 млн. евро по петото плащане.

Пеканов уточни, че санкциите обикновено не са огромни. По думите му един от недостатъците при Плана за възстановяване и устойчивост е, че размерът на глобата е бил разписан още през есента.

Правителството е изпълнило необходимите стъпки, за да отключи плащанията, но вицепремиерът предупреди, че самото приемане на правила невинаги е достатъчно. По отношение на отчетността на главния прокурор той заяви, че реформата трудно ще даде резултат, ако в самата прокуратура няма желание за промяна.

Парите отиват в училища, детски градини и хеликоптери

Пеканов отхвърли обвиненията, че европейските средства ще бъдат разпределяни непрозрачно или ще достигнат до ограничен кръг хора. „По четвъртото плащане получихме пари и хората веднага започнаха да приказват: „Ето, сега ще ги даде на олигарсите“. Ето какви плащания обаче наистина се извършиха с тези пари“, каза той.

По думите му средствата са насочени към изграждане и обновяване на детски градини, училищни корпуси, СТЕМ кабинети и класни стаи. Пари се използват и за саниране на сгради в цялата страна.

България вече е получила и осмия медицински хеликоптер. Част от европейското финансиране ще бъде използвана и за нови влакове на БДЖ, разширяване на метрото и обновяване на градския транспорт. „Другата седмица отваряме метростанция „Георги Аспарухов“ благодарение на ПВУ“, обяви Пеканов.

Вицепремиерът обясни, че София ще получи нови автобуси, тролеи и трамваи. Така средствата за транспорт в столицата няма да бъдат насочвани единствено към метрото. „Предприели сме стъпки всичко да е прозрачно и да е ясно къде отиват парите от Европа“, увери Атанас Пеканов.

От 120 млн. на 800 млн. евро за регионални проекти

Правителството подготвя и значително повече проекти, които да бъдат изпратени за европейско финансиране. „За пет години към Брюксел са изпратени проекти за 120 млн. евро. Само за тази година трябва да изпратим проекти на стойност 800 млн. евро. Затова ни трябваха проекти, които си заслужават“, заяви Пеканов.

Като пример той посочи детската болница в Бургас. По думите му именно такива проекти дават реална стойност на европейското финансиране и оставят видим резултат за хората.

Програма „Развитие на регионите“ също ще бъде започната отново, но този път с ясни критерии за оценка. Целта е средствата да бъдат разпределяни прозрачно и към проекти, които са действително необходими за местните общности.

Кабинетът е успял да спаси и Програма „Развитие на селските райони“, която е важна за земеделците, малките населени места и регионалната икономика.

Пеканов обеща добри инвеститорски новини

Според Атанас Пеканов интересът на чуждестранни инвеститори към България е голям. Той посочи, че министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер почти всяка седмица провежда срещи с потенциални инвеститори.

Вицепремиерът обеща, че през септември ще бъдат обявени „много добри новини“ за страната, свързани с нови външни инвестиции.

Основната пречка пред привличането на още компании остава инфраструктурата. „Единственият проблем е инфраструктурата. За България е важно да бъде свързана добре с Гърция и Румъния“, обясни Пеканов.

Според него добрата транспортна свързаност е решаваща за инвеститорите, защото им позволява да доставят суровини и да изнасят готовата продукция по-бързо и на по-ниска цена.

На въпрос дали управляващите ще предложат кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова, Пеканов отговори, че това решение ще бъде взето на по-късен етап.