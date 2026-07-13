Агенти на Барселона изненадаха Радев с футболен подарък

Премиерът Румен Радев обсъди с делегация на ФК Барселона възможността първият отбор на каталунския клуб да изиграе приятелски мач с националния тим на България. На срещата в София представителите на испанския гранд заявиха готовност да подпомогнат развитието на детско-юношеския футбол у нас чрез експертиза, методики и добри практики.

Целта е да бъде изграден устойчив модел за откриване и подготовка на най-талантливите млади играчи. Правителството обяви подкрепа за инициативата и за изграждането на модерна спортна инфраструктура.

Разговорът идва в момент на силно представяне на испанския футбол на Световното първенство през 2026 г. Испания достигна до полуфиналите след победа с 2:1 над Белгия, а осем футболисти на Барселона са част от състава на националния отбор.

Радев посочи, че успехите на испанските футболни школи показват колко важни са дългосрочната работа, качествената подготовка и ранното развитие на талантите. Според него спортът, образованието и активният начин на живот трябва да създават повече възможности за младите хора.

По думите на премиера евентуален мач между Барселона и България би имал силен вдъхновяващ ефект върху децата и младите футболисти. Конкретни дата, място и условия за провеждането на срещата засега не са обявени.

Разговорът беше организиран от германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия. В него участваха министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.

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