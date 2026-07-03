Слагат администрацията на диета, бизнесът даде 273 мерки

Държавата вече е събрала 273 предложения за намаляване на административната тежест в полза на бизнеса, индустрията, общините и гражданите. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев след работна среща с представители на работодателските организации и министерства.

В процеса ще участват 73 експерти от администрацията, а предложенията са подадени от 16 министерства и 26 агенции и административни структури. Акцентът е върху дигитализация, по-бързо обслужване и по-малко режими, които спъват инвестициите и конкурентоспособността.

Бюрокрацията става първа мишена

Пулев заяви, че намаляването на административната тежест е приоритет на правителството и ще се реализира в партньорство с бизнеса. По думите му целта е администрацията да не пречи на икономиката, а да работи в подкрепа на растежа, иновациите и инвестициите.

„Намаляването на административната тежест ни е приоритет. Важно е и за хората, и за индустрията, и за бизнеса, и за общините да имаме функционираща, ефективна администрация, която да отговаря на съвременните нужди на бизнеса, да не спъва иновациите и конкурентоспособността, а да помага на икономиката да расте по устойчив и интелигентен начин“, заяви вицепремиерът.

По думите му инициативата е част от поставените от премиера Румен Радев приоритети за подобряване на бизнес средата. Темата вече е била обсъдена и на първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите, където е поставена задача за ускоряване на реформата и въвеждане на редовна отчетност.

273 мерки и 73 експерти

Пулев подчерта, че реформата не трябва да остане политически лозунг. До всички министерства вече са изпратени указания да посочат структурите и експертите, които имат отношение към административната тежест.

„Имаме вече обратна връзка от министерствата. Седемдесет и трима експерти в администрацията ще ни подкрепят в това начинание. Получихме анализи от различните министерства, а към момента са консолидирани 273 предложения за административни мерки в полза на индустрията и на хората“, заяви той.

Най-голям дял сред предложенията имат мерките за дигитализация на административните процеси - 102. Сред останалите акценти са еднократното събиране на данни, съкращаването на сроковете за обслужване и въвеждането на иновативни технологични решения.

Бизнесът трябва да каже къде боли

Вицепремиерът призова работодателските организации да участват активно с конкретни предложения. По думите му именно бизнесът най-добре познава проблемите, с които се сблъскват индустрията и малките и средните предприятия.

„Подаваме ви ръка за един активен и конструктивен диалог“, обърна се Пулев към представителите на бизнеса. „Ние стоим твърдо зад тази линия като приоритет и искаме съвместно с вас - хората, които познавате нуждите на индустрията и на малките и средните предприятия - да намерим най-добрите решения“, подчерта той.

След първоначалните анализи предстоят индивидуални срещи с работодателските организации. На тях ще се обсъждат конкретни режими и предложения, така че реформата да не остане обща рамка, а да стигне до реални промени в административното обслужване.

Тестът е дали мерките ще се усетят

Събраните 273 предложения са важен старт, но истинският резултат ще се види само ако бизнесът и гражданите усетят по-кратки срокове, по-малко документи и по-малко разкарване между институции. Българската икономика от години страда не само от липса на инвестиции, а и от бавни процедури, неясни режими и прекалена зависимост от хартията. Ако този процес стигне до реални решения, той може да даде на бизнеса не обещание, а време - а времето често е най-скъпият ресурс за всяка инвестиция.

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