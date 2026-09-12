Слагат администрацията на диета, бизнесът даде 273 мерки
Вицепремиерът Александър Пулев обяви, че държавата започва конкретен преглед на режимите, които бавят индустрията и хората
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Вицепремиерът Александър Пулев обяви, че държавата започва конкретен преглед на режимите, които бавят индустрията и хората
Нови условия за помощи и обезщетения
Намаляването на административната тежест ще направи жилищата по-достъпни
София. Очакваният реален ефект за гражданите и бизнеса от намаляването на административната тежест в Министерство на правосъдието възлиза на 7 290 349...
Синдикатът иска спешно заседание на тристранката
Кабинетът готви нови мерки са намаляване на административната тежест
София. Отпадане на изискването за представяне на удостоверение за актуално състояние при продажба на земя - частна държавна собственост, на лица, прит...
Най-много предложения за облекчаване на бизнеса са дошли от областните управители
София. Намаляването на административната тежест и облекчаването на регулаторните режими в областта на автомобилните превози на пътници и товари беше ф...