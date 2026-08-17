Първи разкрития за смъртта на жената на Кличко

Внезапната смърт на 36-годишната американска актриса Хейдън Пентиър и бивша годеница на Кличко порази феновете й по света. Засега първото разследване на показа никакви признаци на престъпление или подозрителни обстоятелства. Органите на реда в Грийнвил, Южна Каролина, потвърдиха, че на 16 август са се отзовали на сигнал за жена в безсъзнание в жилищен комплекс в града, пише Daily Mail.

Служителите на полицейското управление, заедно с екип на спешна медицинска помощ, са пристигнали на мястото след телефонно обаждане на подаден сигнал. Въпреки оказаната медицинска помощ, звездата е била обявена за мъртва на място. В момента случаят се разследва съвместно от полицията и офиса на съдебния лекар на окръг Грийнвил, като за момента не се съобщава официалната причина за смъртта.

Бащата на актрисата, Скип Панетиър, разпространи изявление, в което я описа като невероятна светлина и природна сила, донесла любов и радост на близките си и на милионите си почитатели. Той отправи молба за уважение към личното пространство на семейството в този изключително тежък момент.

Хейдън Панетиър започва актьорската си кариера още в ранна детска възраст, появявайки се в сапунени опери и озвучавайки анимационни герои. Широко признание получава с ролята си в спортната драма „Помни титаните“ от 2000 година с Дензъл Уошингтън. Световна популярност ѝ носят ролите на мажоретката Клеър Бенет в супергеройския сериал „Герои“ и на кънтри певицата Джулиет Барнс в хитовата драма „Нашвил“. За участието си в „Нашвил“ тя получава две номинации за „Златен глобус“, а нейните музикални изпълнения в сериала влизат многократно в престижните класации на Billboard.

Филмографията ѝ включва още заглавия като „Летен отряд“, „Почти бременна“, както и участия в четири от филмите от емблематичната хорър поредица „Писък“ в ролята на Кърби Рийд.

През годините Панетиър споделяше открито за натиска от ранната слава, борбата си със зависимостите през своите 20 години, следродилната депресия и тежките лични изпитания. В издадените по-рано тази година нейни мемоари тя разказа за загубата на по-малкия си брат Янсен и за трудното решение да преотстъпи пълното попечителство над дъщеря си Кая на бившия си партньор, украинския боксьор Владимир Кличко, докато преминава през лечебни програми за възстановяване на психичното си здраве.

Последната й публикация в мрежата

Само броени седмици преди кончината си, Панетиър сподели последна си публикация в социалните мрежи, на която изглеждаше в добро настроение, празнувайки с близък приятел – фотографа Рандал Славин. На черно-бялата снимка, публикувана в края на юли, тя позира с усмивка по време на събиране. След оповестяването на новината за нейната кончина, Славин препубликува кадъра с послание за мир.

