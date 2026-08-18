Владимир Кличко с първи думи след смъртта на Хейдън

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Владимир Кличко се сбогува с бившата си годеница Хейдън Пенетиър, която почина внезапно на 36-годишна възраст. Двамата имат 11-годишна дъщеря – Кая.

Кличко използва социалните мрежи, за да отправи емоционално послание след загубата на актрисата.

"Семейството ни преживява момент на дълбок шок и скръб“, написа той. По думите му, въпреки че двамата са се разделили преди години, Хейдън е останала важна част от живота му и преди всичко - майка на дъщеря им.

"Изказвам най-дълбоките си съболезнования на родителите на Хейдън, нейните приятели и феновете ѝ, които също скърбят днес. Млади и талантливи хора като Хейдън не трябва да напускат този свят толкова скоро“, посочва Кличко.

Бившият боксьор отправи и молба към обществеността да уважава личното пространство на близките им в този тежък момент.

Особено емоционални са думите му за общата им дъщеря Кая.

"Пред дъщеря ни Кая винаги ще говоря за майка ѝ с уважение и ще се погрижа тя да помни какъв човек беше“, заяви Кличко.

Той завърши посланието си с кратко сбогуване: "Почивай спокойно, Хейдън. Нека намериш вечен покой.“

Хейдън Пенетиър и Владимир Кличко започват връзката си през 2009 г., а през 2013 г. се сгодяват. Дъщеря им Кая се ражда през декември 2014 г. Двамата окончателно се разделят през 2018 г., но остават свързани чрез грижите за детето си.

Пенетиър, позната на публиката най-вече от сериалите "Герои“ и "Нешвил“, както и от поредицата "Писък“, беше открита в безсъзнание в Грийнвил, Южна Каролина. При пристигането на спешните екипи актрисата е била в състояние на сърдечен арест и въпреки опитите за реанимация е обявена за мъртва. Точната причина за смъртта ѝ все още се изяснява, като според властите на този етап няма данни за насилствена смърт.