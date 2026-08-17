Стана ясна причината за смъртта на музата на Кличко

Нови детайли изскачат около последните мигове на бившата годеница на боксьора Кличко - Хедън Панетиър.

По данни на полицията и Службата на коронера в окръг Грийнвил, сигналът до спешния телефон 911 е подаден в неделя, 16 август 2026 г., около 13:51 ч. местно време. Спешните екипи и полицията са откликнали на адреса в жилищния комплекс Judson Mill Lofts (701 Easley Bridge Road) след обаждане от близък познат на актрисата, съобщаващ за жена в сърдечен удар.

Неуспешните опити за реанимация

При пристигането си на място медицинските екипи веднага са започнали реанимационни действия, включващи протокол за разширена сърдечно-съдова реанимация (advanced cardiac life support) – сърдечен масаж (CPR), медикаменти и поставяне на дихателни тръби.

Въпреки бързата намеса на парамедиците, опитите за спасяването ѝ са били неуспешни. Хейдън Панетиер е била официално обявена за мъртва на място в 14:32 ч. местно време.

Впоследствие бяха разпространени аудиозаписи от диспечерския център, публикувани от TMZ и потвърдени от PEOPLE, в които се споменават термини като „предозиране“ (overdose) и „сърдечен арест в ход“. Запитана по темата, агенцията на актрисата коментира: „Нямам повече информация в момента, но изглежда, че случаят е такъв.“

Още през 2022 г., в интервю за списание People, актрисата призна, че е употребявала наркотици и алкохол още от тийнейджърските си години.

Според нея това е била основната причина за раздялата с Владимир Кличко.

През изминалата година тя преминава през стационарно лечение за зависимост, за да се върне на снимачната площадка и да участва в новите части на филма "Писък".

Резултати от аутопсията и разследване

От Службата на коронера съобщиха, че официалната аутопсия е приключена.

„При аутопсията не бяха открити следи от травми, които да са допринесли за смъртта. Причината и начинът на смъртта остават в процес на изчакване до приключването на допълнителни изследвания“, се посочва в официалното изявление.

Органите на реда подчертават, че първоначалното разследване не показва следи от насилие или съмнителни обстоятелства, като работата по изясняване на точните причини продължава.

Житейски път, трудности и паметта за нея

Трагичната новина потопи в скръб Холивуд и феновете ѝ по целия свят. Колеги от емблематичните ѝ продукции – като „Герои“ (Heroes), „Нашвил“ (Nashville) и хорър поредицата „Писък“ (Scream) – изразиха болката си в социалните мрежи. Мелиса Барера написа с тъга: „Почивай в мир, сладка Хейдън.“

През последните години Панетиер говореше открито за борбата си със зависимостта към алкохола и следродилната депресия, след като през 2014 г. роди дъщеря си Кая от връзката си с бившия световен шампион по бокс Владимир Кличко. Самата тя споделяше в интервюта колко тежък е бил този период за нея и как се е фокусирала върху възстановяването си.