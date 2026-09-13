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Таксиджии дават първа помощ

Таксиджии дават първа помощ

Таксиметрови шофьори вече ще оказват първа помощ на пострадали до идването на медицинския екип. От утре тръгват първите 15 таксиджии парамедици, които...

31 август | 19:05
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