Стана ясна причината за смъртта на музата на Кличко
Тя почина внезапно на 36 г.
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Тя почина внезапно на 36 г.
Той ще бъде реализиран между Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, заедно с правителството на България
. За поредна година днес университетът отваря вратите си за кандидат-студенти, техните семейства и приятели
70 младежи от област Кърджали ще бъдат включени в обучението за придобиване на квалификация за парамедици. Курсът е част от програмата "Активни мла...
От днес официално започва обучението за придобиване на квалификация за парамедици. Курсът е част от програмата "Активни млади хора до 29-годишна възра...
Д-р Даниела Дариткова, водач в листата на ГЕРБ-Смолян - Д-р Дариткова, как предвижда ГЕРБ да промени здравеопазването? - Ще предприемем организацион...
Таксиметрови шофьори вече ще оказват първа помощ на пострадали до идването на медицинския екип. От утре тръгват първите 15 таксиджии парамедици, които...
В симулация на инцидент ще демонстрират възможностите на нов проект за първа помощ
Внезапна смърт на млада жена. Обвинения за закъсняла линейка. Проверка. Заплаха за уволнение на директор. Протест на подчинените му в негова защита. Т...