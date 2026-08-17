Мисията (не)възможна: Джаред Къшнър си тръгва с празни ръце от Близкия изток

Двудневната дипломатическа офанзива на специалния пратеник и зет на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, в Близкия изток завърши с пълно разминаване на позициите. Къшнър проведе серия от срещи в Израел и Египет в опит да съживи закъсалия мирен план за ивицата Газа, но преговорите приключиха без дългоочаквания пробив.

Совалки между Кайро и Йерусалим

Дипломатическият маратон започна с ключова среща в Египет, където Къшнър разговаря с политическия лидер на палестинската групировка „Хамас“ Халил ал Хая. Веднага след това той отпътува за Израел за тричасови интензивни преговори с премиера Бенямин Нетаняху. В разговорите се включиха и знакови фигури на международната дипломация – бившият британски премюер Тони Блеър и българският дипломат Николай Младенов, който отговаря за прилагането на плана в Съвета за мир на Тръмп.

Препъникамъкът: Кой първи да отстъпи?

Основният конфликт остава последователността в изпълнението на предложения от Вашингтон план от 15 точки, като и двете страни защитават коренно различни позиции. От една страна, движението „Хамас“ изразява принципно съгласие с пътната карта, но поставя като предварително условие Израел първо да прекрати атаките и изцяло да изтегли силите си от Газа, преди да започне поетапното предаване на оръжията. От друга страна, израелският премиер Бенямин Нетаняху категорично отхвърля този подход и заявява, че армията няма да се изтегли от демаркационной линия, установена при примирието през октомври, като военните операции ще продължат до пълното разоръжаване на групировката.

Пълно разоръжаване преди възстановяването

Канцеларията на израелския премиер определи срещата с Къшнър като задълбочена и конструктивна, но изискванията на Тел Авив за сигурност остават твърди. Израел и американският Съвет за мир постигнаха съгласие, че мащабното възстановяване на разрушената ивица Газа изобщо няма да започне, докато местните групировки не преминат през бързо и цялостно разоръжаване, включително и премахване на лекото им оръжие.

За да се задвижи процесът по техническите и хуманитарните въпроси, Нетаняху и Съветът за мир все пак се договориха за създаването на две специализирани работни групи. Първият екип ще бъде фокусиран изцяло върху деликатната тема за разоръжаването и демилитаризацията на региона, докато вторият ще се заеме с неотложните кризисни проблеми, свързани със санитарните условия, достъпа до чиста вода и общественото здраве в Газа. Въпреки това реалният политически застой на терена остава сериозно предизвикателство пред мира.