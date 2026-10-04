Путин извади нов ход за Украйна. Иска бърз край, но има условие

Владимир Путин обяви, че Русия иска войната в Украйна да приключи чрез преговори възможно най-скоро, но постави ясно условие - договореността трябва да бъде приемлива за Москва. Това съобщава Newsmax след изказването на руския президент на форума „Валдай“.

Най-интересният обрат дойде малко по-късно - Путин категорично отхвърли идеята за взаимно спиране на ударите в района на Черно море. В същото време той даде зелена светлина за потенциална среща на върха с Доналд Тръмп и Си Цзинпин, ако предварително бъде договорен дневен ред.

Готови сме за преговори

„Готови сме за преговори и да ги приключим възможно най-бързо, но при условия, приемливи за руския народ“, заяви Путин. Той отново посочи като една от целите на Москва неутралният статут на Украйна след прекратяването на бойните действия и настоя, че бъдещо споразумение трябва да даде гаранции за сигурността на Русия.

Така Кремъл демонстрира готовност за дипломатически процес, но без отстъпление от ключовите си условия. Путин твърди, че Москва предпочита преговорен край на конфликта, като едновременно с това заявява, че не вижда достатъчна готовност за разговори от украинска страна.

Категорично „не“ за Черно море

Именно тук дойде рязката част от посланието на руския президент. Попитан дали Москва би приела взаимно прекратяване на ударите по цели, свързани с Черно море, Путин отговори кратко: „Не“.

Предложението предвиждаше Русия да прекрати ударите по украински цели в този район, а Киев да спре атаките срещу руски петролни рафинерии. Путин обвърза отказа си и със западните санкции върху руския петрол и горива, като определи подобна схема като неизгодна за Москва.

Призна щета за руската икономика

Руският президент направи и рядко признание за ефекта от украинските атаки дълбоко в руска територия. По думите му ударите срещу петролни рафинерии са нанесли загуби, равняващи се на приблизително 1% от руския брутен вътрешен продукт.

Путин заяви, че щетата не е критична за страната, но призна, че тя съществува. Ройтерс също съобщи за оценката му, дадена на фона на продължаващите украински удари срещу руска енергийна инфраструктура.

Путин е готов за масата с Тръмп и Си

Другият силен сигнал от „Валдай“ бе готовността на Путин да седне на една маса с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин. Руският лидер заяви, че подкрепя подобна тристранна среща, стига преди нея да бъде изработен конкретен дневен ред.

Идеята поставя Украйна в центъра на потенциален разговор между лидерите на трите големи сили, макар Путин да не посочи кога и къде би могла да се проведе такава среща. От Кремъл и преди са допускали подобен формат около голям международен форум.

Русия твърди за голям напредък на фронта

Путин заяви още, че руските сили са установили контрол върху 1301 кв. км украинска територия само през септември. Това е твърдение на руския президент, което не е независимо потвърдено в материала на Newsmax.

Американският Институт за изследване на войната представи коренно различна картина. Според неговите оценки през септември руските сили не са постигнали обявения от Путин териториален напредък, а напротив - са загубили нетно контролирана територия. Така данните за бойното поле остават един от най-сериозно оспорваните елементи в изявлението на руския президент.

Удари и преговори вървят едновременно

Думите за възможно бързо приключване на войната идват в момент, когато военната ескалация не показва признаци на спиране. Русия засили въздушните удари по Киев и други украински градове, а Украйна продължава атаките срещу руски петролни и енергийни обекти.

Затова посланието от „Валдай“ съдържа две паралелни линии - Путин говори за възможно бързо споразумение и дори за среща с Тръмп и Си Цзинпин, но едновременно отказва предложението за ограничаване на ударите в Черно море. Именно от това противоречие ще зависи дали заявената готовност за преговори ще прерасне в реален дипломатически процес.