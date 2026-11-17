Москва преживя една от най-мащабните атаки с безпилотни летателни апарати от началото на войната в Украйна. Около 800 дрона са били насочени към Московския регион от вчера следобед до тази сутрин, като 321 от тях са били неутрализирани на подстъпите към руската столица. Това съобщи кметът Сергей Собянин, цитиран от ТАСС. Въздушната атака доведе до сериозни ограничения на полетите, а руските власти съобщават за свалени безпилотни апарати и над други части на страната.

321 дрона свалени на подстъпите към Москва

По данните, публикувани от Сергей Собянин, атаката е продължила от 17:00 ч. московско време в понеделник до 7:00 ч. във вторник. Това означава, че в продължение на 14 часа руската противовъздушна отбрана е отразявала последователни вълни от безпилотни летателни апарати. Посоченият период съответства на времето между 16:00 ч. вчера и 6:00 ч. днес (българско време).

Според Собянин по-голямата част от приблизително 800-те дрона са били унищожени от руските сили за противовъздушна отбрана на далечните подстъпи към Московския регион. Други 321 апарата са неутрализирани непосредствено при приближаването към столицата. Мащабът на операцията поставя тази атака сред най-големите, насочени към Москва от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Летищата прекъснаха работа, полетите постепенно се възстановяват

Масираната атака предизвика сериозни затруднения във въздушния транспорт. Три от четирите летища, обслужващи Москва - Внуково, Домодедово и Жуковски, временно преустановиха приемането и изпращането на самолети заради опасността от безпилотни апарати. Впоследствие ограниченията бяха отменени и летищата започнаха постепенно да възстановяват нормалната си дейност.

По информация на руските авиационни власти обаче редица други летища в страната продължават да работят с ограничения или временно не обслужват полети. Съобщения за прехванати дронове пристигат и от други руски региони, където също са били задействани системите за противовъздушна отбрана.

Рекорд от 1336 свалени дрона само ден по-рано

Новата атака идва непосредствено след друга изключително мащабна операция с безпилотни апарати срещу руска територия. В понеделник Сергей Собянин съобщи за 139 прехванати дрона, насочени към Москва през предходната нощ. По-късните данни за същия период показаха, че броят на неутрализираните на подстъпите към столицата апарати е достигнал 191.

Руското министерство на отбраната обяви, че през предходната нощ силите за противовъздушна отбрана са унищожили общо 1336 украински дрона над 16 региона на страната. Според ведомството това е най-мащабната атака с безпилотни летателни апарати от началото на войната преди близо четири години и девет месеца.

Предишният рекорд, отчетен от руските военни, беше поставен едва на 29 октомври, когато министерството съобщи за 1254 унищожени дрона. Така само в рамките на няколко седмици Русия регистрира поредица от атаки с изключително голям брой безпилотни апарати, като последните две операции бяха насочени и към района на Москва.