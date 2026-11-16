Американският президент Доналд Тръмп изрази мнение, че руският лидер Владимир Путин отстъпва по отношение войната с Украйна. На тръгване за Азия той допусна възможността да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Китай. Там Доналд Тръмп ще проведе тристранна среща на върха с Владимир Путин и Си Цзинпин. Като основни теми се очертават войната в Украйна, ядреното разоръжаване и Иран.

"Мисля, че той отстъпва малко. Честно казано, мисля че би могъл да бъде много по-твърд. Според мен би искал да види завършек", каза Тръмп за Путин.

"Преди месец китайският лидер беше в Съединените щати, също така ще се срещнем и с руския президент Путин и можем и да се срещнем и с Ким Чен-ун, това ще е добре, бихме могли да постигнем много", отбеляза още Тръмп при заминаването си.

Доналд Тръмп отпътува за Манила за среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия и след това придължава към Китай за участие във форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в град Шънджън. Там е срещата му с лидерите на Китай и Русия. Тръмп отговори на въпрос какво е необходимо за отстъпки от страна на Владимир Путин за Украйна.

По-рано беше съобщено, че Тръмп планира да обсъди войната с Иран на историческата тристранна среща с Путин и китайския лидер Си Цзинпин, която ще се състои на 19 ноември 2026 г.. В същото време се очаква той да избегне темата за Украйна по време на разговорите.

Високопоставен представител на американската администрация, разговарял с журналисти при условие за анонимност, е представил пред Bloomberg очакваната дневна програма на преговорите.

Европейски лидери междувременно се опасяват, че планираната среща между Тръмп и Путин в Китай може да се превърне във „втори дух на Анкъридж“.

Двамата президенти ще разговарят в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай. Кремъл посочва, че сред темите ще бъде прекратяването на войната в Украйна.