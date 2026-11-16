Френска тв звезда на съд за сексуални мераци

Известният френски спортен коментатор Пиер Менес се изправя пред съда по обвинения в сексуални мераци и тормоз срещу три жени, сред които и негова бивша колежка.

Делото започва днес, 16 ноември, в Нантер, край Париж. В основата му са случаи от периода 2016-2020 г., включително обвинение, че Менес е вдигнал полата на журналистка пред публика по време на телевизионни снимки.

63-годишният бивш коментатор на Canal+ е обвинен в непристойно поведение спрямо журналистката Мари Портолано, както и в насилствени целувки и тормоз над други две жени.

Случаят с Портолано датира от август 2016 г.

По думите ѝ по време на запис на популярното футболно предаване Canal Football Club Менес внезапно вдигнал полата ѝ пред присъстващите в студиото зрители, разкривайки задните ѝ части.

Историята придобива широка публичност през 2021 г. след излъчването на документален филм за сексизма в спортната журналистика, създаден с участието на самата Портолано. Разказът ѝ за случилото се с Менес не попада в окончателната версия на филма, но впоследствие е разкрит от френското издание Les Jours.

Журналистката не подава жалба срещу бившия си колега. В началото на 2022 г. обаче прокуратурата в Нантер започва предварително разследване след сигнал от Инспекцията по труда в департамента О дьо Сен.

В хода на разследването се появяват и други обвинения срещу телевизионния коментатор.

Според прокуратурата през май 2016 г.

Менес е целунал насила по устата журналистката Франческа Антониоти

по време на телевизионно предаване на живо.

Трета жена също го обвинява в нежелана целувка. Според обвинението в периода от 2016 до 2020 г. той многократно е отправял към нея унизителни и обидни коментари.

Случаят вече е довел до отделен съдебен спор между Менес и Портолано. След публикуването на книгата ѝ „Аз съм жената на снимачната площадка“, в която тя описва преживяното в телевизията, коментаторът завежда дело срещу нея за клевета.

На 4 ноември 2026 г. съдът в Париж оправдава журналистката. Магистратите приемат, че оспорените пасажи от книгата не представляват клевета.

Междувременно Менес вече има и друга присъда за сексуално посегателство. През 2023 г. той е осъден на два месеца лишаване от свобода условно за посегателство срещу продавачка в магазин на парижкия булевард „Шанз-Елизе“. Присъдата е влязла в сила.

Сега съдът в Нантер трябва да разгледа обвиненията, свързани с трите жени, и да установи дали бившият телевизионен коментатор носи наказателна отговорност за описаните действия.

Към момента няма потвърдена присъда по новото дело