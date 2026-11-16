Китай издигна във въздуха нов електрически самолет! Побира 19 пътници

Китай направи нова крачка към бъдещето на електрическата авиация. Новият самолет CE-25A на държавния производител COMAC извърши първия си полет с екипаж на борда. Машината разполага с 19 места и обявен пробег до 400 километра, което я превръща в потенциална алтернатива на традиционните самолети по кратки регионални маршрути.

Полетът е проведен в събота в град Бинджоу, провинция Шандун. На борда са били двама пилоти и един борден инженер. Демонстрационният самолет е с обща маса около 10 тона. От компанията COMAC съобщават, че всички системи са функционирали нормално по време на изпитанието.

Това не е първият полет на CE-25A. От 2 февруари досега машината е преминала през 19 автономни тестови полета без хора на борда. След успешното изпитание с екипаж китайската авиационна администрация разглежда заявлението за издаване на типов сертификат. Документът е необходим за доказване на летателната годност, но все още не означава, че самолетът е готов да превозва пътници по редовни линии.

CE-25A се отличава с Т-образна опашка и необичайна конструкция на задвижването. Самолетът разполага с 10 електрически мотора, разположени върху крилата – по пет от всяка страна. Вместо традиционни витла са използвани вентилатори в специални корпуси, които осигуряват необходимата тяга.

Според публикуваните от COMAC технически характеристики крейсерската скорост на машината е около 300 км/ч, а максималният обявен пробег достига 400 километра. Това я прави подходяща предимно за кратки регионални полети.

Проектът беше показан за първи път публично чрез макет на международното изложение China International Import Expo в Шанхай през ноември 2023 г. Пълноразмерният самолет с регистрационно обозначение B-0EFH привлече общественото внимание едва на 28 октомври тази година, когато негови снимки се появиха в китайските социални мрежи.

Сред най-големите въпросителни около проекта остава технологията на батериите. Като възможен доставчик се посочва китайският производител CATL, който има съвместна инициатива с COMAC и Шанхайския университет „Дзяо Тун“.

През юли 2023 г. трите организации създадоха съвместно предприятие с регистриран капитал от 600 милиона юана за разработване на технологии за електрическа авиация.

По същото време CATL представи своя кондензирана батерия, за която обяви енергийна плътност до 500 Wh/kg на ниво клетка. От компанията съобщиха, че технологията преминава изпитания съгласно авиационните стандарти.

Засега обаче нито CATL, нито COMAC са потвърдили, че именно тези батерии задвижват CE-25A. Постигането на енергийна плътност от около 500 Wh/kg се смята за една от ключовите цели пред електрическата авиация, тъй като би позволило създаването на самолети с по-голям пробег и реален потенциал за търговска експлоатация.