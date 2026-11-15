Скандалът Nvidia трещи! Нови разкрития

Заподозряната в шпионаж в полза на Китай Алис Хуанг, чието име се свързва с бившия главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, е напуснала ръководния си пост в Megaspeed още през август миналата година, съобщава BBC, позовавайки се на изявление на компанията. Самият Дженсън Хуанг подаде оставка от поста си в технологичния гигант след разкрития за предполагаеми извънбрачни връзки както с Алис Хуанг, така и с една от служителките на Nvidia.

Скандалът породи сериозни опасения, че високотехнологични чипове за изкуствен интелект на Nvidia може да са били пренасочвани към Китай въпреки действащите американски експортни ограничения, тъй като базираната в Сингапур Megaspeed е най-големият купувач на компанията в Югоизточна Азия. В неделя от Megaspeed обявиха, че са ангажирали външни правни консултанти за провеждането на задълбочено вътрешно разследване, като подчертаха, че дейността им е напълно законна, а публикациите срещу тях не са подкрепени с проверими доказателства.

Междувременно казусът предизвика напрежение и в администрацията на САЩ, след като в петък министърът на финансите Скот Бесент обвини Министерството на търговията, оглавявано от Хауърд Лътник, в липса на достатъчен контрол върху износа на чипове. Пред CNBC Бесент заяви, че няколко агенции от месеци настояват Megaspeed да бъде добавена в черния списък със санкционирани субекти, ограничаващ търговията на САЩ с чуждестранни лица и фирми, но решението зависи от ведомството на Лътник. Очаква се следващия месец министърът на търговията да даде показания пред Банковата комисия на Сената относно разрешителните за износ на Nvidia, а други комисии в Конгреса вече изискаха запазването на всички документи, свързани с компанията и Дженсън Хуанг.

Подозренията към Megaspeed са, че е осигурявала скрит достъп до забранените за Китай чипове на Nvidia чрез своите центрове за данни в Малайзия, Индонезия и Тайланд. Властите в Сингапур уточниха, че макар страната да не налага едностранни чуждестранни ограничения върху трансфера на технологии, очаква компаниите под нейна юрисдикция да спазват приложимите международни разпоредби. От Megaspeed увериха, че техните рамки за контрол на веригата за доставки са изцяло съобразени както с местните закони, така и с изискванията на САЩ. От своя страна Пекин категорично отрече Алис Хуанг да е шпионин и предупреди Вашингтон да не използва скандала като претекст за налагане на технологична блокада в сферата на изкуствения интелект.