Световен шампион е кандидат за президент на Германия

Партията „Алтернатива за Германия“ обяви номинацията на бившия футболен национал и световен шампион от 1990 г. Томас Бертолд за свой кандидат за президент на Германия. Според разпространената информация решението е взето на съвместно заседание на федералния изпълнителен комитет на партията и ръководителите на нейните регионални структури, състояло се в събота, 14 ноември. Предстоящите президентски избори в страната са насрочени за 30 януари 2027 г.

Томас Бертолд има богата кариера като професионален защитник, чийто връх е световната титла с Бундестима на Мондиал 1990 пред родна публика – период, в който той носи екипа на италианския „Рома“. Четири години по-рано, през 1986 г., Бертолд играе и във финала на Световното първенство в Мексико, загубен от националния отбор на Аржентина. На клубно ниво в Германия той преминава в „Байерн“ (Мюнхен) през 1991 г., а от 1993 г. продължава кариерата си в „Щутгарт“.

След оттеглянето си от активния футбол Бертолд за кратко заема треньорския пост във „Фортуна“ (Дюселдорф). Впоследствие се включва в турнири за ветерани с отбора „Швабия Ол-Старс“ редом до бивши национали като Карл-Хайнц Фьорстер и Гуидо Бухвалд. Извън терена той поддържа своя авторска рубрика в спортното списание „Кикер“ и развива благотворителна дейност в подкрепа на децата, живеещи на улицата в Южна Америка.