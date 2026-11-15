Шампион от отбора на Бекенбауер се прицели в президентския пост на Германия

Сензационен кандидат се появи в надпреварата за президент на Германия. Световният шампион по футбол от 1990 г. Томас Бертолд, който триумфира с националния отбор под ръководството на легендарния Франц Бекенбауер, е официално издигнат за държавен глава. Зад кандидатурата на 62-годишния бивш защитник застава крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ). Така един от героите на германския футбол влиза в битка за най-високия държавен пост, а изборът на нов президент е насрочен за 30 януари 2027 година.

От футболния терен до голямата политика

Новината беше потвърдена от съпредседателите на АзГ Тино Хрупала и Алис Вайдел. Двамата представиха Бертолд като световен шампион без партийна принадлежност, който според тях може да обединява германците отвъд политическите разделения.

Хрупала подчерта, че страната се нуждае от надпартиен президент патриот, способен да създаде ново чувство за общност. Той припомни и противопоставянето на Бертолд срещу ограниченията по време на пандемията от коронавирус.

Самият футболист не членува в АзГ. В официалното съобщение на партията се подчертава, че кандидатурата му е част от стремежа за ново начало в президентската институция. Първа за намерението съобщи германската медия „Билд“, а впоследствие информацията беше официално потвърдена.

Световен шампион с 62 мача за Германия

За футболните запалянковци Томас Бертолд остава едно от познатите имена от златното поколение на германския национален отбор. Роден през 1964 г., той играе като защитник и записва 62 мача за Бундестима.

В кариерата си носи екипите на „Айнтрахт“ (Франкфурт), „Байерн“ (Мюнхен) и „Щутгарт“, както и на италианските „Рома“ и „Верона“. Според статистиката на Германския футболен съюз има 332 мача в Бундеслигата, а през 1986 г. става световен вицешампион.

Големият му триумф идва през 1990 година, когато Германия печели световната титла в Италия след победа над Аржентина на финала.

След приключването на футболната си кариера Бертолд работи като спортен ръководител и телевизионен коментатор, но привлича общественото внимание и с политическите си позиции.

По време на пандемията той се обявява срещу противоепидемичните ограничения и участва в прояви на движението „Кверденкен“. Германската обществена медия Ес Ве Ер припомня, че още през 2020 г. бившият национал публично оспорва предприетите мерки и критикува тогавашното политическо ръководство.

Срещу него застава фаворитката на управляващите

Бертолд ще участва в надпреварата за наследник на Франк-Валтер Щайнмайер, чийто президентски мандат изтича през февруари 2027 г.

Основният му политически съперник е Илзе Айгнер, председателка на парламента на Бавария. Тя е общ кандидат на ХДС и ХСС, като получава подкрепа и от социалдемократите и Зелените. Германските медии определят издигането на Бертолд като предимно символичен ход заради разпределението на силите във Федералното събрание.

За разлика от парламентарните избори, германският президент не се избира пряко от гражданите. Решението се взема от Федералното събрание, в което участват депутатите от Бундестага и равен брой делегати от федералните провинции.

Това не е първият случай, в който АзГ издига собствен кандидат. През 2022 г. партията подкрепи Макс Оте, тогавашен председател на „Вертеунион“, но президентът Щайнмайер спечели втори мандат.

През април тази година парламентарната група на АзГ внесе законопроект, с който предложи президентът занапред да бъде избиран пряко от германските граждани.