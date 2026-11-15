Португалия рухна без Роналдо! Дания я разгроми с 4:1 в Брага

Португалия претърпя тежко поражение с 1:4 от Дания в първия си мач след официалното оттегляне на Кристиано Роналдо от националния отбор. Датчаните разгромиха домакините в Брага, като Расмус Хойлунд се отличи с две попадения. Двубоят премина под знака на сбогуването с легендарния португалски капитан, който сложи край на кариерата си в националния тим по-рано този месец. Въпреки загубата Португалия запази първото място в група А/4 на Лигата на нациите.

Феновете почетоха Роналдо, Дания наказа Португалия

Привържениците посрещнаха отсъствието на Кристиано Роналдо с емоционален жест. По трибуните се появи транспарант с надпис „Благодарим ти, капитане“, а в седмата минута стадионът избухна в аплодисменти в чест на легендарния нападател. Роналдо обяви оттеглянето си след конфликт със селекционера Жорже Жезуш.

Снимка: Фейсбук

На терена датчаните показаха значително по-голяма ефективност. Пиер-Емил Хьойберг откри резултата от дузпа в 43-ата минута, а след почивката Расмус Хойлунд се разписа два пъти. Йоаким Андерсен добави четвъртото попадение в 75-ата минута.

В добавеното време Бернардо Силва отбеляза почетния гол за Португалия. Той се появи като резерва на мястото на Бруно Фернандеш, който пое капитанската лента след оттеглянето на Роналдо.

Португалците вече си бяха осигурили класиране за четвъртфиналите и въпреки поражението остават начело в групата с три точки преднина пред Дания.

Швеция и Австрия влизат в Лига А

Швеция си гарантира промоция в елитната Лига А след драматична победа с 3:2 над Босна и Херцеговина. Шведите решиха мача още през първото полувреме, когато Даниел Свенсон откри резултата, а Виктор Гьокереш реализира две дузпи.

Гостите успяха да върнат интригата с попадения на Гигович и Колашинац, но домакините удържаха победата. Швеция вече има пет точки преднина пред Босна и Херцеговина и е недостижима на върха в група Б/4.

Австрия също си осигури първото място и промоция в Лига А след успех с 1:0 срещу Ирландия в Линц. Единственият гол отбеляза резервата Саша Калайджич в 78-ата минута.

Румъния победи Полша, Северна Ирландия чака Унгария

В другия двубой от група Б/4 Румъния постигна първата си победа в турнира, след като надигра Полша с 2:1. Александру Чикалдау и Денис Ман се разписаха за румънците, а Марцел Регула отбеляза за поляците.

Въпреки успеха Румъния остава последна в класирането с три точки. Загубата пък лиши Полша от възможността да се пребори за второто място, което заема Босна и Херцеговина.

Северна Ирландия запази лидерската позиция в група Б/2 след минимална победа с 1:0 срещу Украйна в Белфаст. Тери Девлин отбеляза решаващия гол в 68-ата минута.

Северноирландците събраха 11 точки и имат една повече от Унгария. Двата отбора ще определят победителя в групата и новия участник в Лига А в директен сблъсък на 17 ноември в Будапеща.