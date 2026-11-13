Боримиров остава директор на Левски

Даниел Боримиров запазва поста си на изпълнителен директор на Левски и след смяната на собствеността в клуба. Начело на новия Съвет на директорите застава Фелипе Берлинер, който притежава германски паспорт.

Промените са одобрени на Общото събрание на акционерите, проведено на 14 септември 2026 г. Това става ясно от документите, приложени към заявлението на Левски до Търговския регистър за вписване на новото ръководство и измененията в устава на клуба, съобщава dsport.

В новия Съвет на директорите влизат още Матю Чери, който е част от ръководството на мажоритарния акционер "София Ентърпрайсис" АД, носещ преди това името "София Кепитъл".

Сред членовете на борда са също легендата на Арсенал Еду Гаспар и бившият вицепрезидент на Фламенго Клаудио Праковник.

Официалното вписване на новия Съвет на директорите все още предстои. Заради забавяне в работата на Търговския регистър се очаква Агенцията по вписванията да се произнесе по подаденото заявление в началото на декември.