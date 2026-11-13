Гиздол взима нечувани пари в ЦСКА

ЦСКА е превърнал Маркус Гиздол в най-високоплатения треньор в историята на клуба, съобщава "Тема Спорт". 57-годишният германски специалист, който застана начело на "червените" в края на септември, прибира по около 70 000 евро месечно.

До момента нито един наставник на "армейците" не е получавал подобно възнаграждение. Гиздол оглавява класацията и сред действащите треньори в Първа лига.

За сравнение, наставникът на Левски Хулио Веласкес получава по 50 000 евро месечно, което прави 600 000 евро на година.

Треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич, който се завърна в Разград броени дни преди назначението на Гиздол, също е с по-ниско възнаграждение от германския специалист.

Така ЦСКА разполага с най-модерния и луксозен стадион, най-скъпоплатения треньор и футболиста с най-висока заплата в българския елит. Това е Стефано Сенси.

Инвестициите в Гиздол и Сенси засега се оправдават напълно. Двамата имат ключова роля за представянето на "червените" и са сред основните фигури, които водят отбора в битката за шампионската титла.

Според запознати преговорите между ЦСКА и Маркус Гиздол в края на септември са приключили с взаимни компромиси.

Ръководството на "армейците" е надвишило първоначално предвидения бюджет, за да си осигури услугите на бившия наставник на Хофенхайм, Хамбургер, Кьолн и Локомотив Москва.

От своя страна германецът е приел за първи път в треньорската си кариера на елитно ниво да работи срещу годишно възнаграждение под 1 милион евро.

При заплата от около 70 000 евро месечно Гиздол получава приблизително 840 000 евро на година.

Германският специалист има сериозен международен опит. Освен в Германия и Русия, той е работил и в Турция, където е водил Самсунспор и Кайзериспор.

Дебютът му като старши треньор в Бундеслигата е през 2013 година.

По-рано през 2026 година Гиздол е бил сред реалните варианти за наставник на шотландския Абърдийн, който в момента отново е без треньор.

Контрактът на 57-годишния германец с ЦСКА е за 1+1 сезон.