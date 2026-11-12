Манчестър Юнайтед реши съдбата на Майкъл Карик

Майкъл Карик вече не е мениджър на Манчестър Юнайтед. Новината бе потвърдена официално от клуба, а причината за раздялата са слабите резултати от началото на сезона. Ръководството на „червените дяволи“ е преценило, че е нужна спешна промяна, тъй като отборът се намира в зоната на изпадащите във Висшата лига с едва една победа в първите 10 кръга.

Решението е било съобщено на бившия полузащитник по време на среща с изпълнителния директор Омар Берада и футболния директор Джейсън Уилкокс. Карик пое тима от „Олд Трафорд“ в началото на годината, а през май получи постоянен договор, след като успя да изведе състава до третото място в крайното класиране.

Основен фаворит за овакантения пост е Маурисио Почетино, с когото шефовете на Юнайтед вече имат устна договорка. Аржентинецът обаче в момента е селекционер на САЩ и се очаква първо да приключи ангажиментите си с националния отбор, преди да се завърне във Висшата лига. Все още не е ясно кой ще изведе тима в тежкото гостуване на Ливърпул веднага след паузата за националните отбори.