Топ спонсор настоява Никола Цолов да влезе във Формула 1 още догодина

Ръководството на Ред Бул настоява Никола Цолов да получи титулярно място във Формула 1 още през следващия сезон. Компанията иска Българския лъв да дебютира през 2027 г. с дъщерния отбор Рейсинг Булс, но неговите шефове предпочитат да задържат Лиъм Лоусън. Така между спонсора и ръководството на тима се очертава сериозно разногласие за бъдещето на българския талант. Окончателното решение трябва да вземе шефът на Рейсинг Булс Алан Пърмейн.

Защо Ред Бул настоява за Цолов

Висшето ръководство на компанията смята, че Рейсинг Булс трябва да продължи да изпълнява основното си предназначение - да дава възможност на младите таланти да се развиват във Формула 1. Според тази позиция Цолов вече е заслужил своя шанс и ново отлагане на дебюта му няма да бъде посрещнато добре. Българинът е част от академията на Ред Бул и се представя силно във Формула 2, където заема второто място в генералното класиране, само на седем точки зад лидера Рафаел Камара.

Ситуацията се усложнява от факта, че мястото на Арвид Линдблад в Рейсинг Булс за догодина се смята за сигурно. Така на практика остава един свободен кокпит, за който се конкурират Цолов и Лоусън. Ръководителят на основния отбор Лоран Мекис вече намекна, че няма намерение да се намесва в избора на Пърмейн.

Българският лъв с нови километри във Формула 1

Докато се решава бъдещето му, Цолов продължава подготовката си за най-престижния автомобилен шампионат. Той получи възможност за двудневен частен тест на пистата „Хунгароринг“ край Будапеща с миналогодишния болид на Рейсинг Булс, оборудван с двигател Хонда. Изпитанията са по програмата за работа с автомобили от предишни сезони, като българинът вече кара същия модел на „Имола“ през август.

Никола остави отлични впечатления и при дебюта си в официален състезателен уикенд от Формула 1. В първата свободна тренировка за Гран при на Мексико той завърши на престижното 12-о място, като изпревари всички останали пълни дебютанти. Това представяне прибави нов аргумент към кандидатурата му за титулярно място.

Лоусън има сериозни аргументи да остане

Новозеландецът обаче също има силен сезон. Със своите 89 точки той е най-добре представящият се пилот извън четирите водещи отбора. От тях 14 спечели с основния тим на Ред Бул, където замени контузения Исак Хаджар за три състезания. Лоусън има и огромен принос за шансовете на Рейсинг Булс да завърши сред първите пет отбора при конструкторите, което би донесло значителни финансови приходи.

В негова подкрепа се изказа и бившият ръководител на Хаас Гюнтер Щайнер. Според него Лоусън има потенциал да стане световен шампион, но за целта трябва да получи конкурентен автомобил. Щайнер изрази надежда новозеландецът да запази мястото си в Рейсинг Булс, макар да не вярва, че отново ще получи възможност в основния отбор на Ред Бул.