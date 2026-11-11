Левски вади милиони за трима нови

Левски е готов да инвестира над 3 милиона евро в привличането на нови футболисти. Ръководството на сините планира сериозна селекция, като основната цел е подсилването на отбора на три ключови позиции.

Според информация на "Тема Спорт" столичният клуб ще търси защитник, дясно крило и централен нападател през зимния трансферен прозорец.

От Герена са готови да отделят значителни средства за нови попълнения, като сумата за селекцията може да надхвърли 3 милиона евро.

Плановете на клуба предвиждат привличането на трима футболисти, които да повишат конкуренцията в състава и да дадат повече възможности на треньорския щаб.

Левски демонстрира сериозна активност на трансферния пазар и през лятото, когато инвестира близо 4 милиона евро в нови футболисти.

Най-скъпото попълнение в селекцията на Хулио Веласкес беше Рилдо, за когото клубът плати 1,5 милиона евро на португалския Санта Клара.

Предстоящата зимна селекция показва намерението на ръководството да продължи с инвестициите в отбора и да подсили състава за решаващата част от сезона.