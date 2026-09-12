Наш именит треньор смая народа с обидите към играчите си
Илиян Илиев не беше на себе си от издънката на Черно море
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Илиян Илиев не беше на себе си от издънката на Черно море
Според него България трябва официално да запише, че българският език има македонска и банатска регионална писмена норма
С контузии са няколко играча
Крайният срок за картотекиране на футболисти за основната фаза на Лигата на конференциите изтича в четвъртък в 01:00 часа българско време
Мачът е от 21,00 часа тази вечер
"Червените" нямат много време за възстановяване
Шампионът на България отново направи промени в картотеките в УЕФА
Двубоят е във вторник от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“
Тимът привлече петима млади играчи
Днес съставът на Хулио Веласкес има открита тренировка
"Сините" се подготвят за атака на евротурнирите
Червените от София ще потърсят през летния трансферен прозорец качествен типичен плеймейкър
Шефовете не са никак доволни от представянето на отбора
Преди реванша в Мюнхен срещу ПСЖ
Защо не се взима поука и как да осигурим енергийна независимост
Доминик Собослай няма обяснение за поредната издънка
Въплеки това се очакват оспорвани избори
Специалистът прави рокади в състава за предстоящия двубой срещу Ботев Пловдив
Специалистът говори пред медиите преди първия мач на "сините" от пролетния полусезон в Първа лига срещу Ботев Враца
С тях тимът ще атакува Суперкупата